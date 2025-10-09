Cum ar fi reușit cei patru tineri să fure geamurile oglinzilor retrovizoare de la 28 de mașini

Furturile au avut loc în noaptea de 23 spre 24 iunie 2025. Autoturismele vizate erau parcate în diverse locații din sectorul 5 al Capitalei. În urma investigațiilor, autoritățile au reușit să identifice patru suspecți cu vârste între 18 și 20 de ani, potrivit News.ro.

„În urma unui complex de activități au fost identificați patru bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, bănuiți de comiterea faptei.

În vederea administrării materialului probator, astăzi, 9 octombrie 2025, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, persoanele vizate fiind depistate și conduse la audieri”, a anunțat Poliția Capitalei.

Cei patru tineri sunt cercetați de polițiști după evenimentele din sectorul 5

Cele patru persoane identificate de polițiști sunt acum cercetate pentru furtul geamurilor oglinzilor retrovizoare de la cele 28 de mașini din sectorul 5. Autoritățile au efectuat percheziții în locuințele acestora, într-un dosar de furt.

În urma incidentului din luna iunie au fost provocate pagube estimate la 40.000 de lei.

„Astăzi, 9 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 17, 18 și 19 Poliție, dar și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat şi distrugere”, se arată în comunicatul polițiștilor.

Cercetările continuă sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 și supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Cazul evidențiază importanța sistemelor de supraveghere în soluționarea infracțiunilor și recuperarea prejudiciilor.

Ce pedepse riscă hoții care au furat geamurile oglinzilor retrovizoare de la cele 28 de mașini

Furtul pieselor de la mașini în România este încadrat ca infracțiune de furt simplu sau furt calificat, în funcție de circumstanțe:

Furtul simplu, care presupune luarea fără drept a unui bun mobil, inclusiv piese auto, este pedepsit cu amendă sau închisoare între 6 luni și 3 ani.

Furtul calificat, care include situații ca furtul în mijloc de transport, prin efracție, sau cu arme, se pedepsește cu închisoare între 1 și 10 ani.

În cazuri specifice, cum ar fi furtul unor piese care afectează siguranța traficului sau funcționarea unor rețele (ex. sisteme de alarmă, semnalizare, telecomunicații), pedeapsa poate ajunge între 3 și 10 ani de închisoare.

Dacă furtul este făcut prin violență sau sub amenințare (tâlhărie), pedepsele pot fi mai severe, de la 2 la 7 ani, chiar până la 5-12 ani în cazurile agravante.

Astfel, furtul pieselor auto poate atrage pedepse care variază în funcție de gravitatea faptei și de impactul asupra siguranței, începând de la amenzi și până la închisoare de până la 10 ani sau chiar mai mult în cazuri extreme.

Din păcate, astfel de incidente în București nu sunt rare. În urmă cu un an, un bărbat era cercetat de polițiști după ce ar fi instigat conducători unor autoplatforme să fure trei mașini parcate din București.