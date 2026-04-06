Amendă primită după aproape un an pentru o abatere minoră

O femeie a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a descoperit în cutia poștală o amendă pentru o abatere rutieră comisă cu aproape un an în urmă, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Petra, din Zadar, Croația, a povestit într-un grup popular de Facebook dedicat motocicliștilor că a primit o notificare privind o contravenție comisă pe 29 august 2025, pe un drum din Italia, în apropiere de Savona.

Inițial, a crezut că a scăpat fără consecințe, însă a fost informată ulterior, oficial, despre abatere.

1 km/h peste limită, amendă de până la 170 de euro

Potrivit procesului-verbal, a fost vorba despre o măsurare a vitezei realizată cu ajutorul unui radar fix, pe drumul SP 29, la kilometrul 140+600, pe direcția Savona, unde limita de viteză este de 70 km/h.

Datele arată că vehiculul circula cu 76 km/h, însă, după aplicarea marjei legale de eroare, viteza oficială a fost stabilită la 71 km/h. Astfel, depășirea limitei a fost de doar 1 km/h.

Conform legislației din Italia, sancțiunile se aplică și pentru depășiri de până la 10 km/h, indiferent dacă șoferul este local sau străin. Astfe, valoarea amenzii poate ajunge la peste 170 de euro, cu posibilitatea de majorare dacă abaterea este comisă pe timpul nopții.

Reacția șoferiței

Petra nu a precizat suma exactă pe care trebuie să o plătească.

Spune că a respectat regulile de circulație pe tot parcursul călătoriei și că abaterea nu a fost una gravă, ci o depășire a limitei de viteză aproape insesizabilă.

La începutul lunii ianuarie, un șofer din Elveția a fost obligat să plătească, în urma unui proces care a durat aproape trei ani, circa 2.800 de euro, după ce a depășit cu doar 1 km/h peste limita legală.

Care sunt limitele de viteză în România

În România, limitele de viteză depind de tipul drumului, de categoria vehiculului și de faptul că te afli în localitate sau în afara ei. Regulile sunt stabilite de Codul Rutier și de documentele UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România).

În localități:

Limita generală pentru autoturisme și motociclete (categoriile A, B) este 50 km/h .

. Pe anumite sectoare din interiorul localității, administratorul drumului poate stabili până la 80 km/h (cu avizul Poliției Rutiere), dar și limite mai mici (minim 30 km/h pentru autovehicule, 10 km/h pentru tramvaie).

În afara localităților:

Pentru autoturisme și motociclete (A, B):

Autostrăzi : 130 km/h .

: . Drumuri expres : 120 km/h .

: . Drumuri naționale europene (E) : 100 km/h .

: . Alte drumuri naționale, județene, comunale: 90 km/h.

Pentru camioane și autobuze (C, D, D1):

Autostrăzi: 110 km/h .

. Drumuri expres/DN‑E: 90 km/h .

. Alte drumuri: 80 km/h.

Pentru șoferii cu permis de conducere de până la un an sau pentru anumite categorii de vehicule (A1, B1, C1), limitele pot fi mai mici (de exemplu 70-80 km/h în afara localității).

În intersecții nedirijate, curbe periculoase sau în condiții de vreme rea, viteza trebuie redusă chiar și sub limita legală, iar uneori este impusă limita de 30 km/h.

Cu câți km/h pot depăși șoferii limita de viteză fără să fie amendați

În prezent, monitorizarea vitezei automobilelor pe drumurile publice este realizată cu ajutorul anumitor tehnologii, cum ar fi radarele fixe și cele mobile, care sunt calibrate pentru a detecta orice depășire a limitei legale admisă. Poliția Rutieră utilizează sute de astfel de radare pentru a măsura viteza cu care se deplasează autovehiculele pe diverse drumuri de pe teritoriul țării.

Este important de știut că aceste dispozitive sunt capabile să măsoare viteza unui autovehicul chiar și de la o distanță de 1.200 de metri.

În același timp, există și camere video, amplasate în anumite puncte strategice, care îi identifică pe șoferii care depășesc limita de viteză, pe cei care nu respectă semnificaţia culorii roşii a semaforului sau a regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată, conduc pe drumurile publice un automobil neînmatriculat ori au un comportament agresiv în trafic.

Există numeroase situații în care șoferii depășesc cu câțiva kilometri limita de viteză. În general, aceste abateri minore nu sunt sancționate de lege, atât timp cât nu se încalcă și alte reguli de circulație. În trecut, se putea depăși viteza maximă admisă cu până la 10 km/h.

Acum însă, această limită a fost redusă la jumătate. Cu alte cuvinte, viteza maximă poate fi depășită cu cel mult 5 km/h. Spre exemplu, pe un drum unde limita de viteză este de 120 km/h, șoferii nu au voie să circule cu mai mult de 125 km/h.