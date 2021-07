Somnul – unde se găsește și cum arată

Somnul trăiește în bălți, lacuri, pe cursul inferior al fluviilor mai mari, dar și la gura lor de vărsare în Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Caspică.

Somnul preferă locurile adânci cu mâl și ape tulburi. Ca aspect, somnul are un corp lung, cu un cap turtit dorso-ventral, gura largă, care are pe laturi două mustăți lungi, sub gură fiind mustăți scurte.

Corpul somnului se termină fără o înotătoare codală. El are o lungime de 2 metri, putând însă să ajungă și la 3 metri. Poate ajunge la o greutate de 150 de kilograme.

Culoarea somnului este albăstruie negricioasă sau verzuie măslinie pe spate, iar burta fiind de o culoare mai deschisă.

Somnul este activ mai mult noaptea, când vânează în apele tulburi și cu temperaturi de peste 4-7 grade. Se hrănește cu pești și raci, dar uneori poate ataca păsări acvatice sau mamifere tinere.

În ceea ce privește reproducția, somnul depune icre în regiunile temperate, între lunile mai și iunie. Icrele sunt depuse în locuri bogate cu plante acvatice.

Somnul are aproape 2900 de specii plasate în aproximativ 35 de familii. Majoritatea speciilor locuiesc în apă dulce, dar câteva aparțin familiilor Ariidae și Plotosidae.

Somnii de apă dulce se găsesc aproape în întreaga lume și trăiesc într-o varietate de habitate, de la ape lente la pâraie rapide de munte; în timp ce somnii marini se găsesc în apele de mal de la tropice. Majoritatea se hrănesc cu aproape orice fel de materie animală sau vegetală.

Ce mănâncă somnul?

Somnul călătorește acolo unde se găsește mâncarea, indiferent dacă înoată de-a lungul unei albii sau pe o suprafață a apei, în căutarea unei prade mai mari. Somnul sălbatic are comportamente de hrănire foarte diverse, unii rămânând la pești mici și resturi, iar alții preferă să înghită pești mari.

Unii somni pot fi carnivori, erbivori, omnivori sau chiar limnivori (consumând microorganisme în noroi).

Dieta unui somn se schimbă pe măsură ce crește, somnul tânăr mănâncă larve și insecte, iar somnul matur consumă insecte, melci, alți pești și ouă de pește.

Câtorva specii selecte de somn chiar le place să mănânce lucruri precum lemnul și algele, în timp ce mai multe specii sunt parazite și trăiesc din sângele altor pești, broaște, rozătoare și chiar păsări acvatice.

Somnul de acvariu este ușor diferit de omologii sălbatici. În timp ce se hrănesc cu alge și alte materiale organice în descompunere care se așază la fundul acvariului, ei au nevoie de hrană suplimentară pentru a trăi și ar trebui hrăniți la fel ca și alți pești de companie.

Cât de mare crește somnul?

Este ușor să găsiți somn în toate formele și dimensiunile diferite, ceea ce este o veste minunată dacă vă gândiți să adăugați unul sau mai mulți la acvariu.

Cele mai mari trei specii de somn sunt somnul gigant Mekong, somnul Wels și somnul Piraiba.

Una dintre cele mai mari specii de somn înregistrate vreodată a cântărit aproape 700 de kilograme, în timp ce cele mai mici specii de somn ating doar un centimetru în lungime. Mărimea unui somn depinde de specia și mediul său.

Poate trăi în acvariu?

Somnul este un plus excelent pentru orice acvariu, deoarece îl ajută să se mențină curat. În ceea ce privește somnul de acvariu, există mai multe specii pe care le preferă pasionații.

Unele dintre ele rămân mici (cum ar fi corydoras), în timp ce altele cresc mai mari (plecos și rechini columbieni, numiți și Somnul Iordaniei).

Multe specii de somn de acvariu tind să se descurce bine în grupuri sau în bancuri mici și chiar se înțeleg cu unele dintre speciile mai agresive de pești, cum ar fi peștii betta.

Tipul de somn pe care îl alegeți pentru acvariu depinde de dimensiunea vasului pe care îl aveți și de celelalte tipuri de pești din acesta.

Lucruri interesante despre somn

Un somn are aproximativ 100.000 de papile gustative, iar corpul lui este acoperit cu ele pentru a ajuta la detectarea substanțelor chimice prezente în apă și, de asemenea, pentru a răspunde la atingere.

Unele culturi antice obișnuiau să țină somnul în iazurile lor de latrine ca un mod natural de a scăpa de deșeuri.

Somnul asiatic este specia care se poate ridica cu aripioarele și coada frontale. Va parcurge distanțe scurte atunci când trebuie să se mute într-un alt bazin sau corp de apă.

Unele specii de somn sunt capabile să respire prin piele, motiv pentru care majoritatea speciilor de somn sunt lipsite de solzi și au pielea netedă, acoperită de mucus.

Somnul este unul dintre puținii pești care au un organ numit aparat weberian pe care îl folosesc pentru a comunica între ei sub apă. Aparatul weberian ajută, de asemenea, la îmbunătățirea capacității sale de auz.

Somnul scoate sunete frecându-și părți ale corpului împreună sub apă.

Cum se gătește somnul

Cea mai obișnuită metodă de gătit este prăjirea, dar somnul poate fi pregătit la grătar, la cuptor sau fript în tigaia grill.

Somnul are o aromă ușoară, dulce și este mai puțin dens decât alți pești albi, permițând o varietate de opțiuni de gătit.

Fileul marinat în saramură poate fi, de asemenea, savurat crud.

Somn prăjit

două bucăți de somn

pesmet auriu

ulei

sare

piper

Curăță somnul bine, spală-l și usucă-l cu un prosop de bucătărie curat. Pune sare și piper pe el, apoi dă-l prin pesmetul auriu și pune-l la prăjit.

Lasă să se rumenească bine și servește-l cu lămâie și sos tartar. Ca garnitură poți servi mazăre, cartofi prăjiți sau o salată verde.

Somn la cuptor cu sos de vin alb

Câteva bucăți de somn

sare

piper

200 ml vin alb

o căpățână de usturoi

ulei de măsline

praf de usturoi

Curăță bine peștele, apoi taie-l rondele. Presară peste el sare și piper. Curăță o căpățână de usturoi și pisează totul bine. Adaugă ulei peste usturoi până obții o compoziție omogenă.

Pune somnul într-o tavă și toarnă peste el usturoiul. Pune vin, sare, piper și bagă la cuptor la 200 de grade timp de 30 de minute. Servește presărând pătrunjel proaspăt deasupra.

Se servește cu mămăliguță sau o garnitură de orez.

Somn la grătar cu cartofi dulci

bucăți de somn

un cartof dulce mare

sare

piper

usturoi

cimbru

vin

Curăță bine somnul și sărează-l. Pune puțin ulei într-o tigaie grill sau chiar pe un grătar și pune bucățile de pește. Lasă-le să se rumenească bine, iar dacă folosești o tigaie grill adaugă căței de usturoi, cimbru, sare, piper și vin alb.

Cartoful dulce se fierbe, apoi se taie rondele subțiri și se pune pe grătar. Se sărează și se așază pe farfurie, apoi se scoate peștele. Poți servi cu mujdei și mămăligă sau cu o porție generoasă de salată cu spanac.

Ce pește este mai bun – ce pește are cele mai puține oase



Sursa foto: 123rf.com

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Ești eroarea vieții mele, bei și faci sex în toalete!” » Iubita l-a părăsit cu un scandal monstru, dar fanii au publicat o imagine interzisă

Playtech.ro Cum îşi alină Anamaria Prodan suferinţa. Pe ce a spart 300.000 de euro dintr-un foc

Observatornews.ro "Tată, zi-mi că e un vis". Asta a mai apucat să întrebe băiatul şoferului microbuzului, care şi-a pierdut mama, sora şi bunicile, în cumplitul accident din Bacău înainte de a leşina

HOROSCOP Horoscop 25 iulie 2021. Leii au o adevărată colecție de întrebări nerostite, la care au nevoie de un răspuns

Știrileprotv.ro Animație grafică. O mamă și doi copii au murit în tragedia din Bacău. Veniseră din Anglia în vacanță acasă, în România

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE (Publicitate) Laptopurile ASUS: OLED este sinonim cu stilul