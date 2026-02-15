Split introduce noi restricții pentru turiști începând din această vară

Orașul Split, din Croația, cel mai mare din regiunea Dalmația, este situat pe malul estic al Mării Adriatice și atrage anual milioane de turiști.

Noua regulă, anunțată de primarul Tomislav Šuta, interzice vânzarea de alcool în supermarketuri, magazine de băuturi alcoolice și alte unități comerciale din zonele desemnate ale orașului între orele 20.00 și 6.00.

Măsura vine ca răspuns la problemele legate de comportamentul sub influența alcoolului, în special în zonele turistice din centrul orașului.

Ce presupune interdicția privind alcoolul în Split

Noua interdicție este concentrată în special asupra centrului orașului, unde magazinele deschise nonstop vindeau alcool pentru consum pe stradă.

„Restricțiile se vor aplica magazinelor alimentare și magazinelor de băuturi alcoolice, dar nu și cluburilor și restaurantelor, ceea ce înseamnă că vizitatorii se pot bucura în continuare de băuturi în localurile autorizate după ora 20.00”, a declarat guvernul din Split.

Așadar, turiștii nu vor mai putea cumpăra alcool din magazine seara, însă vor putea consuma în continuare băuturi în restaurantele și cluburile autorizate.

Primarul Tomislav Šuta a explicat că măsura urmărește reducerea scenelor „inacceptabile” și îmbunătățirea siguranței locuitorilor.

Nu este prima restricție de acest fel

Orașul Split a mai impus restricții similare în trecut. În 2023, Consiliul Local a adoptat o Lege a Ordinii Publice care a introdus amenzi pentru consumul de alcool în spațiile publice din Orașul Vechi, sit inclus în patrimoniul UNESCO.

Aceste măsuri au fost luate după ce numeroși turiști ieșeau din baruri și restaurante cu băuturi în mână, provocând tulburări.

Noua regulă reprezintă o înăsprire a legislației existente și ar putea fi extinsă și în alte zone ale orașului.

De altfel, în multe orașe din Croația, inclusiv Split și Dubrovnik, turiștii pot primi amenzi de până la 700 de euro pentru comportament inadecvat.

De exemplu, în Split și Dubrovnik, plimbarea pe străzi în costum de baie este interzisă, cu amenzi de până la 150 de euro.

Croația își schimbă imaginea turistică

Croația a devenit în ultimii ani o destinație extrem de populară pentru turiștii americani și europeni. Totuși, autoritățile locale încearcă să se îndepărteze de reputația de „destinație de petreceri”.

„În anii precedenți, Split s-ar fi putut orienta spre o imagine de «destinație de petreceri», încurajând uneori petrecerile în rândul vizitatorilor. Cu toate acestea, turismul croat își schimbă acum imaginea pentru a se îndepărta de această reputație, concentrându-se în schimb pe bogata noastră moștenire culturală, frumusețea naturală și mediul prietenos cu familiile”, a declarat Darijo Šarić, CEO al agenției VIP Holiday Booker.

„Aceste măsuri sunt concepute pentru a încuraja consumul responsabil de alcool, mai degrabă decât pentru a opri distracția”, a adăugat Šarić.

Locuitorii orașului nu vor ca acesta să fie etichetat ca un loc în care se petrece nonstop.

„În cele din urmă, totul ține de echilibru. Toată lumea își dorește ca vizitatorii orașului Split să aibă o experiență de neuitat, dar nici nu vrem ca locuitorii să simtă că orașul este o zonă de petreceri nonstop. Consumând responsabil și respectând obiceiurile locale, ne ajutați să păstrăm Croația o destinație prețuită, sigură și primitoare pentru toată lumea”, a mai spus acesta.

Ce trebuie să știe turiștii români care merg în Split

Pentru turiștii români care aleg Split ca destinație de vacanță, noile reguli înseamnă că băuturile alcoolice nu vor mai putea fi cumpărate din magazine după ora 20.00 în zonele vizate. În schimb, consumul în restaurante și cluburi rămâne permis.

Autoritățile susțin că scopul măsurii este crearea unei atmosfere mai sigure și mai plăcute atât pentru localnici, cât și pentru vizitatori.

Prin respectarea noilor reguli și adoptarea unui comportament responsabil, turiștii se pot bucura în continuare de farmecul orașului Split, de plajele de la Marea Adriatică și de atracțiile istorice celebre, precum Palatul lui Dioclețian.

Split-Dalmația este a doua destinație cea mai populară din Croația pentru călătorii din întreaga lume. Regiunea a înregistrat 20,9 milioane de înnoptări în 2025 și a primit 21,4% din navele de croazieră străine.

Orașul Split a fost desemnat drept cea mai bună destinație din lume pentru o stare de bine, potrivit unui studiu realizat de Scenic Cruises, în colaborare cu psihologul clinician dr. Gurpreet Kaur.

