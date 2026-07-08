Noi suntem La Fântâna, un lider național în servicii de apă, și te putem ajuta să ai mereu acasă apă bună la îndemână, indiferent de cum arată viața ta, casa ta, prioritățile tale.

Apartament la bloc, racordat la rețeaua de apă potabilă

Soluția recomandată pentru acasă este să-ți faci un abonament la un sistem de filtrare cu dozator. În felul acesta profiți de apa potabilă pe care o ai deja în casă și nu ocupi spațiu cu depozitarea apei.

Sistemele noastre de filtrare elimină impuritățile care pot apărea în apă pe sistemele de conducte, îți răcesc sau încălzesc apa – mai mult, există soluții și pentru iubitorii de apă cu bule. Pentru și mai multă economie de spațiu, poți comanda un serviciu de filtrare under-sink, cu robinet montat separat.

Dacă preferi apa de izvor, nicio problemă: livrăm la ușa ta apă de izvor oligominerală de la Tălmaciu (Sibiu), îmbuteliată fie în sticle reutilizabile de 8 litri, fie în cutii de 10 litri, în sistem bag-in box. Și cu abonament, și fără!

În ce constă abonamentul: tu cumperi, de fapt, serviciul care îți asigură acces permanent la apă bună de băut. Noi avem grijă ca acesta să funcționeze în parametrii optimi, de la instalare la final de contract. Noi instalăm aparatul, livrăm apa ori schimbăm periodic filtrele, verificăm, reparăm sau înlocuim dacă se defectează ceva.

Casă pe sol, racordată la rețeaua de apă potabilă

Aceleași opțiuni ca mai sus: poți alege între un sistem care să-ți filtreze și dozeze apa din rețea rece, la temperatura ambientală, fierbinte sau rece carbonatată – ori poți să-ți iei un abonament în care, pe lângă dozatorul lăsat în custodie, îți livrăm lunar cantitatea de apă de izvor de care ai nevoie.

Casă pe sol sau apartament în ansamblu rezidențial cu foraj propriu

La locuințele cu foraj propriu, recomandarea depinde, înainte de orice, de calitatea apei. Dacă buletinul de analiză a apei de foraj relevă probleme de conformitate, sistemele clasice de filtrare nu sunt suficiente pentru a-ți oferi apă bună, în parametri de consum – ai nevoie de tratarea apei. Iar aici te putem ajuta cu soluții integrate standard sau personalizate, în funcție de ce arată buletinul de analiză, care să aducă apa de foraj în parametri normali de siguranță și calitate. Și aceste soluții sunt configurate, personalizate (unde e nevoie), instalate și menținute în parametri optimi de specialiștii noștri.

Și, desigur, pentru băut și gătit, poți apela la serviciile noastre de livrare de apă îmbuteliată, în sticlă sau la cutie, cu abonament sau fără.

Casa „de la țară”, cu fântână în curte

Și într-o astfel de gospodărie, în afara soluțiilor cu livrare periodică de apă îmbuteliată, conversația poate începe doar de la buletinul de analiză a apei, eliberat de un laborator acreditat, și de existența unui sistem de pompare și distribuție a apei. Ce trebuie reținut este că sistemele clasice de filtrare nu pot fi montate la o apă cu probleme de conformitate și că acea apă trebuie tratată înainte de a putea fi folosită. Putem oferi însă soluții de tratare și filtrare care să aducă apa în parametrii care o facă bună pentru consum cotidian.

Case de vacanță, cabane și alte spații fără racord la apă

Apa de izvor îmbuteliată – în special apa la cutie de 10 litri – este soluția recomandată, pentru că e mai ușor de transportat și depozitat.

Soluția mobilă

Apă rece la drum fierbinte – pentru acele deplasări inevitabile sub caniculă, apa de băut e esențială. Poți lua de la noi o sticlă termoizolantă, pe care o poți personaliza cu numele tău și în culoarea preferată.

De ce noi?

Pentru că suntem o companie de servicii și soluții, orientată spre viitor.

Gândim oferta în jurul numeroaselor feluri în care poate arăta nevoia (sau dorința) de acces la apă bună, și în spiritul sustenabilității și responsabilității față de resursa de apă, în general. Serviciile noastre tip abonament includ consultanță (te ajutăm să faci alegerea optimă pentru nevoia ta de apă), transportul și instalarea serviciului, mentenanța (ne asigurăm că serviciul funcționează permanent în parametrii așteptați) și asistența tehnică la nevoie (reparăm sau înlocuim, dacă se defectează ceva).

Mai mult, totul poate fi contractat, comandat și administrat online, direct de pe siteul lafantana.ro, fără drumuri în plus și fără timp pierdut. Abonamentul – și orice comandă de pe site, de altfel – se poate plăti lunar, electronic, direct de pe card, așa cum plătești orice alt serviciu cu abonament.

Și încă ceva: între 6 și 19 iulie 2026 organizăm Waterfest, festivalul ofertelor și reducerilor La Fântâna! Descoperă pe site ce ți-am pregătit pentru vara aceasta sau spune-ne ce îți dorești, iar noi îți vom recomanda soluția optimă pentru nevoile și stilul tău de viață.

Suntem La Fântâna și te putem ajuta să ai la îndemână – acasă, la muncă, pe drumurile tale – apă bună de băut. Gândește #ApaLaViitor!

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