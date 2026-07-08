Noi suntem La Fântâna, un lider național în servicii de apă, și te putem ajuta să ai mereu acasă apă bună la îndemână,  indiferent de cum arată viața ta, casa ta, prioritățile tale. 

Apartament la bloc, racordat la rețeaua de apă potabilă

Soluția recomandată pentru acasă  este să-ți faci un abonament la un sistem de filtrare cu dozator. În felul acesta profiți de apa potabilă pe care o ai deja în casă și nu ocupi spațiu cu depozitarea apei. 

Sistemele noastre de filtrare elimină impuritățile care pot apărea în apă pe sistemele de conducte, îți răcesc sau încălzesc apa – mai mult, există soluții și pentru iubitorii de apă cu bule. Pentru și mai multă economie de spațiu, poți comanda un serviciu de filtrare under-sink, cu robinet montat separat.

Dacă preferi apa de izvor, nicio problemă: livrăm la ușa ta apă de izvor oligominerală de la Tălmaciu (Sibiu), îmbuteliată fie în sticle reutilizabile de 8 litri, fie în cutii de 10 litri, în sistem bag-in box. Și cu abonament, și fără! 

În ce constă abonamentul: tu cumperi, de fapt, serviciul care îți asigură acces permanent la apă bună de băut. Noi avem grijă ca acesta să funcționeze în parametrii optimi, de la instalare la final de contract. Noi instalăm aparatul, livrăm apa ori schimbăm periodic filtrele, verificăm, reparăm sau înlocuim dacă se defectează ceva. 

Casă pe sol, racordată la rețeaua de apă potabilă

Aceleași opțiuni ca mai sus: poți alege între un sistem care să-ți filtreze și dozeze apa din rețea rece, la temperatura ambientală, fierbinte sau rece carbonatată – ori poți să-ți iei un abonament în care, pe lângă dozatorul lăsat în custodie, îți livrăm lunar cantitatea de apă de izvor de care ai nevoie. 

Casă pe sol sau apartament în ansamblu rezidențial cu foraj propriu

La locuințele cu foraj propriu, recomandarea depinde, înainte de orice, de calitatea apei. Dacă buletinul de analiză a apei de foraj relevă probleme de conformitate, sistemele clasice de filtrare nu sunt suficiente pentru a-ți oferi apă bună, în parametri de consum – ai nevoie de tratarea apei. Iar aici te putem ajuta cu soluții integrate standard sau personalizate, în funcție de ce arată buletinul de analiză, care să aducă apa de foraj în parametri normali de siguranță și calitate. Și aceste soluții sunt configurate, personalizate (unde e nevoie), instalate și menținute în parametri optimi de specialiștii noștri.

Și, desigur, pentru băut și gătit, poți apela la serviciile noastre de livrare de apă îmbuteliată, în sticlă sau la cutie, cu abonament sau fără. 

Casa „de la țară”, cu fântână în curte

Și într-o astfel de gospodărie, în afara soluțiilor cu livrare periodică de apă îmbuteliată, conversația poate începe doar de la buletinul de analiză a apei, eliberat de un laborator acreditat, și de existența unui sistem de pompare și distribuție a apei. Ce trebuie reținut este că sistemele clasice de filtrare nu pot fi montate la o apă cu probleme de conformitate și că acea apă trebuie tratată înainte de a putea fi folosită. Putem oferi însă soluții de tratare și filtrare care să aducă apa în parametrii care o facă bună pentru consum cotidian. 

Case de vacanță, cabane și alte spații fără racord la apă

Apa de izvor îmbuteliată – în special apa la cutie de 10 litri – este soluția recomandată, pentru că e mai ușor de transportat și depozitat. 

Soluția mobilă

Apă rece la drum fierbinte – pentru acele deplasări inevitabile sub caniculă, apa de băut e esențială. Poți lua de la noi o sticlă termoizolantă, pe care o poți personaliza cu numele tău și în culoarea preferată.

De ce noi?

Pentru că suntem o companie de servicii și soluții, orientată spre viitor. 

Gândim oferta în jurul numeroaselor feluri în care poate arăta nevoia (sau dorința) de acces la apă bună, și în spiritul sustenabilității și responsabilității față de resursa de apă, în general. Serviciile noastre tip abonament includ consultanță (te ajutăm să faci alegerea optimă pentru nevoia ta de apă), transportul și instalarea serviciului, mentenanța (ne asigurăm că serviciul funcționează permanent în parametrii așteptați) și asistența tehnică la nevoie (reparăm sau înlocuim, dacă se defectează ceva). 

Mai mult, totul poate fi contractat, comandat și administrat online, direct de pe siteul lafantana.ro, fără drumuri în plus și fără timp pierdut. Abonamentul – și orice comandă de pe site, de altfel – se poate plăti lunar, electronic, direct de pe card, așa cum plătești orice alt serviciu cu abonament. 

Și încă ceva: între 6 și 19 iulie 2026 organizăm Waterfest, festivalul ofertelor și reducerilor La Fântâna! Descoperă pe site ce ți-am pregătit pentru vara aceasta sau spune-ne ce îți dorești, iar noi îți vom recomanda soluția optimă pentru nevoile și stilul tău de viață.

Suntem La Fântâna și te putem ajuta să ai la îndemână – acasă, la muncă, pe drumurile tale – apă bună de băut. Gândește #ApaLaViitor!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Adrian Năstase e căsătorit de 41 de ani cu Dana Năstase, astfel că puțini o mai știu pe prima soție a fostului premier! Toți au rămas muți când au aflat ce face femeia în prezent. Au divorțat după numai un an, iar ea a luat decizia radicală să...
Viva.ro
Adrian Năstase e căsătorit de 41 de ani cu Dana Năstase, astfel că puțini o mai știu pe prima soție a fostului premier! Toți au rămas muți când au aflat ce face femeia în prezent. Au divorțat după numai un an, iar ea a luat decizia radicală să...
Toate privirile pe ea! Mirabela Grădinaru a făcut senzație la Ankara cu o prezență absolut rafinată. Rochia cu mâneci dramatice a fost cea care a furat show-ul. Dar stai să vezi accesoriile-surpriză geniale cu care i-a uimit pe toți!
Unica.ro
Toate privirile pe ea! Mirabela Grădinaru a făcut senzație la Ankara cu o prezență absolut rafinată. Rochia cu mâneci dramatice a fost cea care a furat show-ul. Dar stai să vezi accesoriile-surpriză geniale cu care i-a uimit pe toți!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.RO
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
A renunțat la numele sârbesc, a devenit miliardară și e în loja lui Novak Djokovic la Wimbledon
GSP.RO
A renunțat la numele sârbesc, a devenit miliardară și e în loja lui Novak Djokovic la Wimbledon
Parteneri
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Nicușor Dan încă așteaptă răspunsurile complete din Ucraina despre drona explodată acum o lună în Portul Constanța, pentru un raport complet
Știri România 12:03
Nicușor Dan încă așteaptă răspunsurile complete din Ucraina despre drona explodată acum o lună în Portul Constanța, pentru un raport complet
Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Politică 11:54
Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Parteneri
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
Adevarul.ro
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
AS47 și MApN, discuție finală despre promovarea Stelei în SuperLiga: „De ce la U Craiova s-a putut?” / „Nicio barieră pentru asociere”
Fanatik.ro
AS47 și MApN, discuție finală despre promovarea Stelei în SuperLiga: „De ce la U Craiova s-a putut?” / „Nicio barieră pentru asociere”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Florin Ristei și-a recuperat bagajul după aproape două săptămâni. Cum arăta trollerul când i-a fost returnat în aeroportul din Otopeni
Stiri Mondene 15:00
Florin Ristei și-a recuperat bagajul după aproape două săptămâni. Cum arăta trollerul când i-a fost returnat în aeroportul din Otopeni
Bianca Drăgușanu, detalii despre relația cu Gabi Bădălău. „Am devenit eu mult mai calmă și mai înțelegătoare. Femeia deține controlul”
Stiri Mondene 14:03
Bianca Drăgușanu, detalii despre relația cu Gabi Bădălău. „Am devenit eu mult mai calmă și mai înțelegătoare. Femeia deține controlul”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Surse: Caz de infectare cu Legionella la Metrorex după inundații. Angajaţii, îndemnați să meargă la Matei Balş
ObservatorNews.ro
Surse: Caz de infectare cu Legionella la Metrorex după inundații. Angajaţii, îndemnați să meargă la Matei Balş
Breaking // E grav și Victor Cornea a răbufnit ca un leu! Din păcate da, s-a ajuns la asta, deși abia s-au căsătorit! Anunțul venit acum despre Victor Cornea și Andreea Bălan, viral în România
Libertateapentrufemei.ro
Breaking // E grav și Victor Cornea a răbufnit ca un leu! Din păcate da, s-a ajuns la asta, deși abia s-au căsătorit! Anunțul venit acum despre Victor Cornea și Andreea Bălan, viral în România
Parteneri
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
GSP.ro
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.ro
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
Parteneri
Transport pe Lună până din 2030? O companie japoneză colaborează cu SpaceX pentru servicii
Mediafax.ro
Transport pe Lună până din 2030? O companie japoneză colaborează cu SpaceX pentru servicii
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Redactia.ro
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Cod galben de ploi, grindină și vijelii în mare parte din țară! Când scapă România de vremea capricioasă
KanalD.ro
Cod galben de ploi, grindină și vijelii în mare parte din țară! Când scapă România de vremea capricioasă

Politic

Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Politică 11:54
Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Banii vorbesc: România, în plutonul mediocrilor UE în cazul PNRR. Italia, campioana atragerii de fonduri
Analiză
Politică 11:16
Banii vorbesc: România, în plutonul mediocrilor UE în cazul PNRR. Italia, campioana atragerii de fonduri
Parteneri
Un cunoscut supermarket a încasat o amendă de 50.000 de lei din cauză că reducerea reală la un bax de bere era mai mică față cea afișată
ZiaruldeIasi.ro
Un cunoscut supermarket a încasat o amendă de 50.000 de lei din cauză că reducerea reală la un bax de bere era mai mică față cea afișată
Cum l-a numit Zlatan Ibrahimovic pe Leo Messi după meciul Argentina – Egipt: ”Nimeni nu se poate apropia de el”
Fanatik.ro
Cum l-a numit Zlatan Ibrahimovic pe Leo Messi după meciul Argentina – Egipt: ”Nimeni nu se poate apropia de el”
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar