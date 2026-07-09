Erdogan le-a oferit pistoale de lux liderilor europeni de rang înalt la Summitul NATO de la Ankara

Ursula von der Leyen și Antonio Costa au primit arme de lux din partea președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, în cadrul Summitului NATO desfășurat miercuri, 8 iulie 2026, la Ankara. Potrivit unor oficiali UE citați de Politico, cadourile constau în pistoale gravate, muniție și truse de curățare.

Ce va face Antonio Costa cu arma de lux primită cadou în Turcia

Printre oficialii europeni de rang înalt care au primit pistoale cadou de la Erdogan se numără și Ursula von der Leyen și Antonio Costa. Un oficial al Consiliului European a precizat că echipa de securitate a lui António Costa a preluat arma pentru verificări.

„Vom urma procedurile belgiene pentru a o aduce în Belgia, apoi o vom depozita în conformitate cu cerințele de securitate impuse de Secretariatul General al Consiliului”, a declarat acesta.

Cine sunt liderii care și-au lăsat pistoalele în Turcia

Prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, a decis să lase revolverul gravat cu numele său în Turcia. Pistolul nu a fost adus în Marea Britanie, rămânând în custodia oficialilor britanici din Turcia. Se preconizează că acesta va fi dezafectat înainte de a fi returnat, pentru a nu mai putea trage cu muniție reală.

Erdogan a renunțat la controalele de export pentru acest cadou, dar legea britanică interzice importul de arme de foc funcționale.

La summit, Starmer a semnat un acord de apărare cu Erdogan pentru consolidarea schimbului de informații între cele două țări. „Cred că alianța este mai puternică și mai unită în urma acestei reuniuni”, a declarat liderul britanic, citat de Politico.

Premierul olandez, Rob Jetten, a anunțat public că își va lăsa pistolul în Turcia pentru a fi dezafectat înainte de a fi transportat în țara sa.

Ursula von der Leyen ar putea oferi cadou pistolul primit de la Erdogan

Echipa Ursulei von der Leyen nu a oferit imediat un răspuns privind soarta armei primite.



Totuși, potrivit unui oficial european citat de presa străină, aceste pistoale ceremoniale de lux ar putea depăși limitele stricte privind valoarea cadourilor și este puțin probabil ca destinatarii să le păstreze personal.