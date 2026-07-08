Conacul de 5.500.000 de euro are port privat și cuptor de pizza

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui domeniu este accesul direct la lac și intimitatea oferită de amplasarea sa unică. Conacul dispune de un hangar pentru bărci, un port privat care poate găzdui până la trei ambarcațiuni și o plajă retrasă, perfect izolată.

„Astfel de proprietăți sunt extrem de căutate datorită rarității lor și a facilităților excepționale”, notează sursa citată. Sursa foto: Blick / Screenshot Immoscout

Arhitectură neobarocă a conacului din Elveția a fost păstrată impecabil

Clădirea principală se află în mijlocul unui parc de 4.500 de metri pătrați, înfrumusețat de peste 40 de arbori centenari.

Fațada impozantă și scara monumentală din piatră, decorată cu o balustradă din fontă, sunt doar câteva dintre detaliile care conferă farmec acestui conac.

Interiorul, cu o suprafață de 500 de metri pătrați distribuită pe patru niveluri, a fost complet renovat în 2018, însă și-a păstrat elementele originale, precum parchetul din lemn masiv dispus în formă de spic și tavanele cu casete ornamentate.

Proprietatea impresionantă aduce confort modern în mijlocul istoriei

Chiar dacă păstrează farmecul de epocă, proprietatea oferă toate facilitățile moderne, fiind dotată cu o zonă spațioasă de fitness și o saună.

Seră istorică de pe domeniu a fost transformată într-un spațiu de relaxare, completat de un cuptor pentru pizza, ideal pentru organizarea unor întâlniri exclusiviste. Sursa foto: Block / Screenshot Immoscout

Camerele conacului oferă o vedere spectaculoasă și neobstrucționată către lac, ceea ce adaugă un plus de valoare întregii proprietăți.

Conacul este considerat o proprietate rară pe piață

Experții imobiliari din Elveția subliniază că locuințele cu acces direct la lac sunt extrem de rare și, implicit, foarte valoroase. Potrivit portalului de știri cheh Blick, parte a grupului Ringier, o casă cu simpla vedere la lac poate fi cu până la 15% mai scumpă decât una cu vedere spre pădure, iar atunci când accesul la apă este privat, valoarea se poate chiar dubla.

Camerele conacului oferă o vedere spectaculoasă și neobstrucționată către lac, ceea ce adaugă un plus de valoare întregii proprietăți. Sursa foto: Blick / Screenshot Immoscout

Acest lucru explică prețul ridicat al conacului din La Tène, care atrage atenția investitorilor dispuși să aștepte ani întregi pentru a achiziționa o astfel de proprietate exclusivistă.

Această bijuterie arhitecturală nu este doar o casă, ci și o oportunitate rară de a deține un colț de paradis privat, unde natura, istoria și luxul se îmbină în mod armonios.

Conacul de lux nu este însă prima proprietate de lux care este scoasă la vânzare în Elveția la un preț uriaș. Spre exemplu, în luna martie a fost scoasă la vânzare o fermă de 7.200.000 de franci, aceasta având șapte apartamente de lux, sală de fitness și cinema.

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