Turnurile de răcire din Upper East Side, posibil punct de contaminare cu boala legionarilor

Toate cazurile au fost descoperite în trei coduri poștale din Upper East Side, care includ cartierele Carnegie Hill, Yorkville și Lenox Hill. Potrivit autorităților sanitare, oamenii s-ar fi infectat după ce au inhalat particule foarte fine de apă contaminate cu bacteria Legionella. Aceste particule pot fi răspândite în aer de turnurile de răcire folosite de clădirile mari.

Boala legionarilor este o formă gravă de pneumonie provocată de bacteria Legionella. Departamentul de Sănătate din New York precizează însă că focarul nu are legătură cu instalațiile de apă din locuințe. Oamenii pot continua să bea apă de la robinet, să facă duș, să gătească și să folosească aparatele de aer condiționat din apartamente. De asemenea, boala nu se transmite de la o persoană la alta.

Vor fi făcute publice adresele clădirilor investigate

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a anunțat că autoritățile vor publica adresele clădirilor în ale căror turnuri de răcire a fost găsită bacteria Legionella. Testarea acestor instalații urma să fie finalizată miercuri, 8 iulie, iar până la sfârșitul săptămânii Departamentul de Sănătate ar urma să publice lista completă a turnurilor investigate.

Chiar și așa, identificarea sursei exacte ar putea dura mai multe săptămâni. Specialiștii explică faptul că bacteria poate fi descoperită în mai multe turnuri de răcire, însă sunt necesare analize suplimentare pentru a stabili care dintre ele a provocat focarul.

Ancheta a început încă din 2 iulie, când Departamentul de Sănătate din New York a anunțat că investighează un posibil focar comunitar în cartierele Carnegie Hill și Yorkville. Atunci existau doar două cazuri confirmate. Între timp, autoritățile au recoltat probe de apă din toate turnurile de răcire din zona afectată. Proprietarii clădirilor unde este depistată bacteria sunt obligați să decontamineze instalațiile.

De ce sunt periculoase turnurile de răcire

Turnurile de răcire sunt instalații folosite de clădirile mari pentru răcirea unor echipamente și sisteme tehnice. În timpul funcționării, acestea elimină în aer vapori și particule foarte fine de apă. Dacă apa este contaminată cu bacteria Legionella, particulele pot fi inhalate de persoanele aflate în apropiere și pot provoca îmbolnăvirea.

Autoritățile spun că și alte focare de boala legionarilor au avut aceeași cauză în trecut. Medicii atrag atenția că pericolul vine din aerul exterior din zonele afectate, nu din aparatele de aer condiționat din locuințe și nici din apa de la robinet.

Ce este boala legionarilor și cum se manifestă

Legionella este o bacterie care se dezvoltă în apă stătută sau în instalații de apă insuficient întreținute, precum conducte, turnuri de răcire, sisteme de aer condiționat, dușuri ori rezervoare. Ea poate provoca boala legionarilor, o formă severă de pneumonie, care se transmite prin inhalarea unor picături fine de apă contaminate, nu de la o persoană la alta. Cele mai multe persoane sănătoase nu se îmbolnăvesc după expunerea la bacteria Legionella. Riscul este însă mai mare în cazul persoanelor de peste 50 de ani, al fumătorilor, al celor cu boli pulmonare cronice sau cu un sistem imunitar slăbit.

Boala poate fi tratată cu antibiotice dacă este diagnosticată la timp, însă poate avea complicații grave. Potrivit Centrului american pentru prevenirea și controlul bolilor (CDC), aproximativ una din zece persoane care dezvoltă boala legionarilor moare din cauza complicațiilor.

Printre simptome se numără febra, tusea, dificultățile de respirație, durerile musculare și starea generală de rău. Unele persoane pot avea și simptome digestive. Autoritățile le recomandă celor care locuiesc, lucrează sau au trecut prin zonele afectate din Upper East Side începând cu sfârșitul lunii iunie să se prezinte la medic dacă au simptome asemănătoare gripei sau pneumoniei.

Numărul îmbolnăvirilor ar putea continua să crească

Autoritățile sanitare avertizează că numărul cazurilor confirmate este posibil să crească în perioada următoare, pe măsură ce continuă testarea și ancheta epidemiologică. Focarul actual vine la mai puțin de un an după epidemia de boala legionarilor din Harlem, unde peste 100 de persoane s-au îmbolnăvit, iar șapte au murit, potrivit ABC7 New York. Până în acest moment, în focarul din Upper East Side nu au fost raportate decese. Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii încearcă să stabilească exact care turn de răcire a răspândit bacteria în aer.

Și în România, Sindicatul Metrorex a confirmat miercuri, 8 iulie, că o angajată de 49 de ani a fost infectată cu bacteria Legionella și este internată în stare gravă la Institutul ,,Matei Balș” din București. Femeia, electrician de meserie, a participat la intervențiile de urgență după inundațiile de săptămâna trecută de la stația de metrou Piața Victoriei 2.

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