PNL nu va renunţa la deciziile luate în congresul partidului

„Vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noştri privind ceea ce suntem şi pe cine reprezentăm. Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înşine şi pe alegătorii noştri şi să servim România”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Ilie Bolojan.

Președintele PNL a adăugat că „lumea politică nu-şi poate recâştiga credibilitatea repetând aceleaşi greşeli care i-au îndepărtat pe români”.

„Cei care s-au războit în instanţă cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorităţii delegaţilor, sfidându-le voinţa, nu au câştigat nimic. În mod cert, nu au câştigat respectul miilor de membri PNL din toată ţara. Cei care fac înţelegeri pe la spate, cei care îşi trădează colegii şi organizaţia vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanţele”, a spus preşedintele liberalilor.

Ilie Bolojan a subliniat faptul că PNL nu va renunţa la deciziile luate.

„Nu vom renunţa la hotărârile luate şi nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. PNL este din nou puternic. Ştim care este direcţia bună pe care trebuie să o urmăm pentru România şi avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem”, a mai transmis Bolojan.

Tribunalul București a suspendat deciziile

Tribunalul Bucureşti a dispus, miercuri, suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de PNL la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri şi adoptarea moțiunii „Modernizare cu rădăcini”.

De asemenea, deciziile ulterioare Congresului, precum schimbarea liderilor filialelor județene, sunt suspendate până la o hotărâre definitivă pe fondul cauzei.

Decizia judecătorilor este executorie, dar poate fi contestată cu apel în termen de cinci zile.

PNL face apel după decizia instanței

În urma deciziei provizorii a Tribunalului București, PNL a anunțat, într-un comunicat, că va contesta decizia instanței.

„Partidul Național Liberal va continua toate demersurile legale până la pronunțarea unei soluții definitive, astfel încât voința majorității liberalilor să fie pe deplin respectată”, a subliniat formațiunea politică.

Liberalii mai arată că „instanţa nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri şi decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speţei”.

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