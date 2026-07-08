1. Limita de viteză: 30 km/h sau 50 km/h?

Confuzia dintre zonele și secțiunile cu limită de 30 km/h este comună. Zonele de 30 km/h sunt marcate cu un indicator alb dreptunghiular care include un simbol rotund și rămân valabile până la semnul care marchează sfârșitul zonei. În schimb, secțiunile de 30 km/h, semnalizate doar cu un indicator rotund, se aplică până la următoarea intersecție. Dacă nu există alte indicatoare după intersecție, limita de viteză revine automat la 50 km/h. Este important ca șoferii să fie atenți la semnalizarea rutieră pentru a evita încălcarea regulilor.

2. Prioritatea în sensurile giratorii

Un mit des întâlnit este că „primul venit, primul servit” în sensurile giratorii. Conform legii, vehiculele care se află deja în sensul giratoriu sau cele care se apropie din stânga au prioritate. Intrarea într-un sens giratoriu este permisă doar dacă nu se obstrucționează traficul sau nu se forțează vehiculele cu prioritate să frâneze. De asemenea, șoferii care intră în sensul giratoriu trebuie să reducă viteza considerabil pentru a asigura o circulație sigură.

3. Depășirea bicicletelor: linia de siguranță

Legea rutieră este clară: o linie continuă de siguranță nu trebuie traversată sau atinsă, cu excepția cazurilor de urgență, cum ar fi lucrările rutiere sau obstacolele. Totuși, acest lucru nu înseamnă că este interzisă depășirea bicicletelor. Dacă se păstrează o distanță sigură și linia de siguranță nu este atinsă, manevra este permisă. În zonele unde depășirea este interzisă, bicicletele și alte vehicule cu o viteză maximă de 30 km/h pot fi totuși depășite, dar doar cu respectarea regulilor de siguranță.

4. Acostamentul de urgență în ambuteiaje

Contrar credinței populare, folosirea benzii de urgență este permisă în anumite situații. Potrivit legii, aceasta poate fi utilizată în cazuri de urgență, cum ar fi ambuteiajele formate la ieșirile de pe autostradă, dacă oprirea pe banda obișnuită ar putea pune în pericol siguranța traficului. Totuși, decizia de a utiliza banda de urgență trebuie luată din timp, iar șoferii trebuie să fie atenți să nu blocheze traficul suplimentar.

5. Regula fermoarului la reducerea benzilor

În situațiile în care benzile de circulație se reduc, șoferii sunt obligați să respecte regula fermoarului. Conform acestei reguli, fiecare șofer trebuie să permită intrarea alternativă a vehiculelor de pe banda care se termină. Această practică nu doar că este obligatorie, dar contribuie și la fluidizarea traficului. Cei care blochează intenționat accesul altor vehicule riscă amenzi, însă șoferii care schimbă banda trebuie să o facă fără să forțeze intrarea, respectând ordinea și siguranța rutieră.

Păstrarea unui comportament corect în trafic nu este doar o obligație legală, ci și o dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic. Pentru mai multe informații despre regulile din trafic.

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