Riscurile centurilor de siguranță nepuse

Polițiștii susțin că această practică poate preveni accidente grave, mai ales în perioada aglomerată a vacanțelor de vară, potrivit site-ului Racing.NL. Multe persoane consideră că o centură de siguranță nepurtată sau lăsată liberă pe bancheta din spate nu reprezintă un pericol. Dar Guardia Civil avertizează că acest lucru este o concepție greșită.

În cazul unui impact, cataramele metalice ale centurilor nepuse pot deveni proiectile periculoase, lovind cu forță atât pasagerii, cât și șoferul. În plus, centurile lăsate libere se pot prinde în portiere sau sub bagaje, crescând riscul de deteriorare.

Guardia Civil oferă o soluție simplă: fixați centurile de pe bancheta din spate înainte de a pleca la drum, chiar dacă locurile sunt goale. Această practică nu doar că reduce zgomotul enervant produs de catarame în timpul mersului, dar ajută și la menținerea centurilor în stare bună. Pentru cei care călătoresc către destinații turistice populare în această vară, aceasta este o măsură minimă de precauție, dar cu beneficii semnificative.

Purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții vehiculului

În Spania, purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții vehiculului, indiferent de locul pe care îl ocupă. Cei care încalcă această regulă riscă o amendă de 200 de euro.

Aceeași obligație se aplică și în alte țări europene, inclusiv în România, unde Codul Rutier nu face diferență între locurile din față și cele din spate. De aceea, toți ocupanții trebuie să poarte centura atunci când mașina se află în mișcare. Amenda pentru nepurtarea centurii de siguranță (atât pentru pasagerii din față, cât și pentru cei din spate) se sancționează cu 2 sau 3 puncte-amendă. Astfel, nepurtarea centurii îți poate aduce o amendă cuprinsă între 432,5 lei și 648,75 de lei. De asemenea, dacă amenda este plătită în termen de 15 zile calendaristice, șoferul sau pasagerul poate plăti jumătate din minimul legal.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE