Ce înseamnă Japandi

Denumirea ”Japandi” vine din alăturarea termenilor ”Japanese” și ”Scandi”. Deși numele este relativ recent și a devenit foarte prezent în ultimii ani în reviste, platforme de design și proiecte de amenajare, ideile pe care le are la bază sunt mult mai vechi.

Stilul pornește din două direcții care, deși vin din culturi diferite, au multe lucruri în comun. Din estetica japoneză preia simplitatea, respectul pentru natură, atenția pentru spațiul gol și aprecierea lucrurilor imperfecte, care capătă frumusețe prin material, timp și folosire. Din designul scandinav preia funcționalitatea, lumina, confortul și preocuparea pentru materiale naturale. Împreună, aceste influențe dau naștere unui stil calm, echilibrat și practic, în care spațiul este gândit să fie frumos, dar și ușor de locuit zi de zi.

Ce presupune stilul Japandi

Japandi răspunde foarte bine unei nevoi a lumii contemporane ce are la bază dorința de a trăi în spații mai naturale, mai puțin aglomerate și mai apropiate de ritmul uman. Într-o lume foarte încărcată, în care obiectele, imaginile și informațiile sunt peste tot, un interior Japandi propune o formă de retragere și de calm.

Ideea de wabi-sabi

La baza stilului Japandi se află câteva principii importante. Din tradiția japoneză vine ideea de wabi-sabi, care presupune acceptarea frumuseții lucrurilor imperfecte și naturale, arată thespruce.com.

În această viziune, un obiect nu trebuie să fie perfect, lucios sau nou pentru a fi frumos. Din contră, valoarea lui poate să constea tocmai în textura materialului, în urmele timpului, iar frumusețea să vină dintr-o formă ușor neregulată, din senzația că a fost făcut de mână sau că aparține firesc spațiului.

O vază ceramică mată, o masă din lemn cu fibră vizibilă, o țesătură de in, o piesă de mobilier cu forme simple și bine proporționate pot exprima mai mult decât un decor încărcat sau ostentativ.

Importanța spațiului gol

Tot din estetica japoneză vine și importanța spațiului gol. În cultura japoneză, golul nu este perceput ca lipsă, ci ca o parte activă. Un spațiu liber poate crea loc pentru a raspira, pentru echilibru și putere de concentrare.

Într-un interior Japandi, obiectele nu sunt așezate la întâmplare și nici nu sunt multe. Se păstrează doar acele piese care au o funcție clară sau o valoare estetică reală.

O cameră amenajată în acest stil nu încearcă să impresioneze prin abundență, ci prin proporții, texturi, lumină și liniște din punct de vedere vizual. De aceea, Japandi este asociat adesea cu interioare ordonate, simple, dar nu lipsite de personalitate.

Confortul și utilitatea

Influența scandinavă se vede mai ales în felul în care stilul tratează confortul și viața practică.

Designul nordic a fost mereu apropiat de ideea de locuință funcțională, luminoasă și primitoare, adaptată unui climat în care interiorul are o importanță majoră.

În țările nordice, casa este gândită ca un spațiu de protecție, de confort și de apropiere de natură, chiar și atunci când exteriorul este rece sau întunecat. De aici vin preferința pentru lemn, pentru textile naturale, pentru lumină caldă, pentru mobilier practic și pentru obiecte care îmbină utilitatea cu frumusețea.

În Japandi, această influență temperează cumva austeritatea japoneză și o transformă cu căldură, făcând interiorul potrivit vieții cotidiene.

Paleta cromatică

Un interior Japandi se recunoaște printr-o paletă cromatică liniștită, inspirată din natură. Culorile sunt de obicei neutre, calde și stinse precum alb cremos, bej, tonuri nisipii, gri, brun, nuanțe de lut, piatră, lemn, verde măsliniu sau negru folosit cu măsură.

Spre deosebire de minimalismul strict, care poate deveni de multe ori rece și impersonal, Japandi preferă culorile neutre și calde, un design construit din straturi de texturi și materiale.

Contrastul este important, dar nu într-un mod agresiv. Lemnul deschis, specific multor interioare scandinave, poate fi combinat cu esențe mai închise, inspirate din mobilierul japonez. Suprafețele mate sunt preferate celor lucioase, iar atmosfera generală este calmă, cât mai naturală.

Materialele

Materialele sunt și ele foarte importante. Japandi pune accent pe lemn, bambus, ratan, hârtie, lână, in, bumbac, ceramică, piatră, lut și alte materiale naturale sau cât mai puțin artificiale.

Textura este foarte importantă, pentru că într-un spațiu cu puține obiecte, materialele trebuie să aibă personalitate. O podea din lemn, o perdea de in, un covor țesut simplu, un corp de iluminat din hârtie sau o piesă ceramică lucrată manual pot aduce expresivitate fără să încarce spațiul, arată alternativesurfaces.com.

Mobilier cu linii simple și naturale

Mobilierul specific acestui stil are linii simple, proporții clare. Se folosesc adesea piese joase, inspirate de modul japonez de raportare la spațiu, dar și mobilier funcțional, ergonomic, specific designului scandinav. Canapelele au volum, sunt simple, mesele sunt solide și bine construite, scaunele sunt confortabile, dulapurile sunt integrate sau cât mai puțin vizibile.

Ornamentele și ordinea

Un alt element definitoriu este ordinea. În Japandi, depozitarea este bine gândită, de multe ori ascunsă sau integrată, astfel încât spațiul să nu fie aglomerat vizual. Asta nu înseamnă că interiorul trebuie să fie gol, ci că lucrurile vizibile sunt alese cu grijă.

Obiectele decorative sunt puține și au, de regulă, o legătură cu natura, meșteșugul sau viața personală a celor care locuiesc acolo. Poate fi vorba despre o ramură uscată într-un vas ceramic, o carte așezată pe o masă joasă, un tablou abstract în tonuri calme sau o lampă cu lumină difuză.

Important este ca fiecare element să contribuie la atmosferă, nu să concureze cu celelalte.

Lumina

Lumina este la fel de importantă ca mobilierul sau materialele. În stilul Japandi, lumina naturală este valorificată cât mai mult, iar lumina artificială este folosită pentru a crea o atmosferă caldă.

Se evită iluminatul rece sau excesiv de tehnic, în favoarea surselor calde, difuze, a lămpilor de podea, a corpurilor de iluminat din hârtie, lemn sau fibre naturale.

Lumina nu trebuie doar să facă spațiul funcțional, ci să îl facă plăcut, liniștitor. O cameră Japandi bine luminată are o atmosferă calmă, în care umbrele, materialele și volumele se simt natural.

Plantele decorative

Plantele sunt prezente, dar în mod controlat. Japandi nu transformă interiorul într-o junglă urbană, ci folosește vegetația ca pe un accent. Se potrivesc plantele cu forme grafice, ramurile simple, aranjamentele discrete, bonsaiul, ikebana sau compozițiile inspirate de natură.

Și aici se vede influența japoneză, unde nu cantitatea contează, ci forma, proporția și felul în care elementul natural echilibrează spațiul din jur.

Etica stilului Japandi

Stilul Japandi încurajează alegerea unor obiecte durabile, bine făcute, care nu trebuie înlocuite des. În locul cumpărăturilor impulsive și al decorului sezonier excesiv, Japandi propune o selecție atentă, calitate și apreciere față de lucrurile care îmbătrânesc frumos.

Această direcție se apropie de ideea de consum responsabil și de design sustenabil. În esență, stilul favorizează ideea de mai puțin, dar mai bun. Mai puține obiecte, dar mai atent alese.

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Cum poți amenaja locuința în stilul Japandi

Cum poți amenaja locuința în stilul Japandi - Foto Shutterstock
Cum poți amenaja locuința în stilul Japandi – Foto Shutterstock

În practică, o amenajare Japandi reușită nu se obține doar prin alegerea unor culori neutre sau a unor piese de mobilier minimaliste. Ea presupune și o coerență, o armonie. Pereții, pardoselile, textilele, mobilierul, corpurile de iluminat și obiectele decorative trebuie să creeze împreună o atmosferă unitară. Texturile trebuie să fie naturale, culorile să se completeze, proporțiile să fie bine calculate, iar spațiul să rămână aerisit.

Living

Amenajarea locuinței în stil Japandi - Foto Shutterstock
Amenajarea locuinței în stil Japandi – Foto Shutterstock

Un living Japandi poate avea o canapea cu linii simple, o masă joasă din lemn, un covor din fibre naturale, perdele de in, o lampă cu lumină caldă și câteva obiecte ceramice.

Atmosfera trebuie să rămână aerisită, fără prea multe piese decorative. Mobilierul este ales mai degrabă pentru proporție, confort și calitatea materialelor decât pentru efect decorativ. Lemnul, textilele naturale și culorile calde creează un spațiu primitor, ordonat, în care fiecare element are un rol clar.

Bucătărie

În bucătărie, Japandi înseamnă fronturi curate, depozitare eficientă, suprafețe naturale, obiecte puține la vedere și o legătură atentă între funcționalitate și estetică.

Mobilierul are linii simple, fără detalii decorative inutile, iar materialele pot include lemn, piatră, ceramică, beton fin sau suprafețe mate. Blatul trebuie să rămână cât mai liber, pentru a păstra senzația de ordine.

Dormitor

Dormitor în stil Japandi - Foto Shutterstock
Dormitor în stil Japandi – Foto Shutterstock

În dormitor, stilul Japandi se exprimă prin simplitate, materiale moi și o atmosferă de odihnă. Patul poate fi jos, cu o structură simplă din lemn, iar lenjeriile pot fi din in sau bumbac, în tonuri naturale.

Mobilierul auxiliar este redus la strictul necesar, pentru ca încăperea să nu devină încărcată. Noptierele pot avea forme simple, corpurile de iluminat pot oferi o lumină difuză, iar textilele trebuie să aducă o senzație de confort. Culorile liniștite, materialele plăcute la atingere și lipsa excesului vizual transformă dormitorul într-un spațiu calm, potrivit pentru odihnă.

Baie

Amenajarea băii în stil Japandi - Foto Shutterstock
Amenajarea băii în stil Japandi – Foto Shutterstock

În baie, stilul Japandi poate fi subliniat prin piatră, lemn tratat, ceramică mată, forme simple și lumină caldă.

Suprafețele sunt curate, iar paleta cromatică rămâne apropiată de natură, cu tonuri de nisipiu, gri cald, alb cremos sau nuanțe de lemn. Se potrivesc lavoarele cu forme simple, bateriile cu design discret, oglinzile fără rame încărcate și spațiile de depozitare bine integrate.

Alege ce e potrivit

Japandi poate fi interpretat diferit în funcție de spațiu, climă, buget și stil de viață. Într-un apartament urban, poate însemna mobilier compact, depozitare inteligentă, culori calde și câteva materiale naturale.

Într-o casă mai mare, poate însemna volume generoase, lumină naturală, lemn, piatră, textile simple.

Important este ca rezultatul să păstreze principiile de bază: simplitate, funcționalitate, naturalețe, echilibru, calitate și liniște vizuală.

Sursă foto – Shutterstock.com

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