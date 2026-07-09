Ordin de protecție pentru sora victimei lui Emil Gânj

Informația a fost transmisă Libertatea de avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia victimei lui Emil Gânj. Avocatul susține că decizia este „incredibilă”, în condițiile în care femeia s-ar afla în continuare sub protecția Poliției, după crima din Miheșu de Câmpie. Potrivit documentelor consultate de Libertatea, Judecătoria Luduș a admis în parte cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș și a emis un ordin de protecție pentru o perioadă de șase luni.

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Instanța a obligat-o pe femeie să păstreze o distanță de 50 de metri față de concubinul ei și față de locuința acestuia. De asemenea, judecătorul i-a interzis să ia contact cu bărbatul, „inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod”. Femeia trebuie să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. Hotărârea este executorie, fără somație și fără trecerea unui termen, dar poate fi atacată cu apel în trei zile de la pronunțare.

Brățară electronică și interdicție de apropiere la 50 de metri

În motivarea deciziei, instanța arată că, pentru emiterea unui ordin de protecție, trebuie îndeplinite trei condiții: să existe un act de violență în familie, violența să provină de la un membru de familie, iar viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea victimei să fie pusă în pericol. Judecătoria Luduș a reținut că susținerile din cererea de emitere a ordinului de protecție sunt confirmate de probele din dosar.

Instanța a apreciat că probele administrate dovedesc „acte de agresiune fizică”, respectiv o acțiune de lovire, dar și acte de agresiune verbală. Judecătorul a încadrat comportamentul ca violență domestică, potrivit Legii 217/2003. În hotărâre se mai arată că bărbatul și femeia sunt concubini, astfel că este îndeplinită și condiția ca actele de violență să provină de la un membru de familie.

Instanța spune că au existat acte de agresiune fizică și verbală

Instanța a mai reținut că actele de violență domestică au creat o stare de pericol pentru viața, integritatea fizică și psihică a bărbatului care a cerut protecție. În motivare, judecătorul arată că femeia reprezintă „o amenințare imediată” pentru integritatea fizică și psihică a acestuia, prin acțiunile sale, care ar provoca „stări de tensiune și suferință fizică și psihică”.

Pe baza acestor concluzii, instanța a dispus măsurile de protecție pentru următoarele șase luni.

Avocatul Cuculis: „Ea era, de fapt, agresată”

Avocatul Adrian Cuculis susține însă că situația este mult mai complicată. El spune că femeia vizată de ordinul de protecție este sora Andei Gyurca, victima lui Emil Gânj, și că aceasta se află în continuare sub protecția Poliției.

„Sora victimei lui Emil Gânj, fugarul criminal condamnat la închisoare pe viață, obligată să poarte brățară electronică în urma emiterii unui ordin de protecție împotriva ei”, a transmis avocatul.

Cuculis afirmă că femeia ar fi fost, de fapt, cea agresată, iar polițiștii s-ar fi aflat din nou la ușa ei din Miheșu de Câmpie.

„De menționat este că sora victimei lui Gânj se află în continuare în protecția Poliției, adică în timp ce ea era, de fapt, agresată, Poliția era din nou la ușa ei din Miheșu de Câmpie. Deși concubinul se afla în casa ei, cu antecedente la adresa ei extrem de violente, instanța stabilește că tot aceasta trebuie să fie pusă sub ordin de protecție”, a mai transmis avocatul Adrian Cuculis.

Afirmațiile avocatului reprezintă poziția acestuia. În documentele instanței, Judecătoria Luduș reține că probele din acest dosar justifică emiterea ordinului de protecție împotriva femeii.

Legătura cu dosarul Emil Gânj

Cazul apare la un an de la uciderea Andei Gyurca, fosta parteneră a lui Emil Gânj. Femeia a fost omorâtă pe 8 iulie 2025, în Miheșu de Câmpie, județul Mureș, iar casa în care se afla a fost incendiată. Oamenii legii au anunţat şi o recompensă pentru informațiile ce vor duce la prinderea lui. Însă nici măcar cei din Mureş nu l-ar putea recunoaşte pe cel mai căutat infractor din România, căci după ce el a avut un avans de 5 ore şi jumătate, înainte ca lumea să afle că e căutat, Poliţia l-a prezentat opiniei publice mai tânăr, mai grăsuţ şi cu mult mai înalt decât în realitate.

Emil Gânj a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață, după ce sentința de fond emisă de Tribunalul Mureș a rămas definitivă prin neapelare. Bărbatul este în continuare de negăsit.

Noua hotărâre a Judecătoriei Luduș aduce o situație neobișnuită în familia victimei. Sora femeii ucise de Emil Gânj, despre care avocatul spune că se află sub protecția Poliției, a primit ea însăși ordin de protecție și trebuie să poarte brățară electronică.

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