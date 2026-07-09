Acești domni care sunt azi la butoanele puterii executive și legislative (Dan, Bolojan, Grindeanu, Fritz) par că nu înțeleg sau chiar nu le pasă de câteva realități evidente:

– economia României este într-un moment greu, fără precedent (stagflație, adică inflație mare combinată cu stagnare economică, din care este posibil să nu ieșim curând, în condițiile epuizării vechiului model de creștere economică, eficienței extrem de reduse a investițiilor publice, lipsei de predictibilitate dinspre politic etc.); din această cauză, mor afaceri (mai ales afaceri mici și mijlocii), întreprinzători dau faliment, se pierd locuri de muncă, nu se creează noi locuri de muncă și oportunități pentru tineri, noi valuri de oameni activi și în putere se gândesc/fac planuri să emigreze; or fi văzut acești domni avertismentul public de la Dacia Renault de joia trecută (2.07.2026) privind impactul negativ major asupra acestui mare contributor la bugetul de stat, al crizei/incertitudinii politicii, în combinație cu cel mai mare preț la energie pentru industrie din UE și cea mai mare inflație din UE?

– mulți oameni sunt foarte agasați de spectacolul politic/mediatic jalnic oferit de liderii de mai sus. Unii nu mai vor să audă de politică, iar alții sunt atât de revoltați, încât dacă mâine ar avea loc alegeri s-ar putea să nu meargă la vot sau să voteze fără ezitare cu extremiști, doar ca să protesteze contra celor care acum par că își bat joc;

– bulele susținătorilor unora dintre liderii politici în vogă se radicalizează tot mai mult, nu cred că mai e mult până când intoleranța și violența din online se vor manifesta fizic; chiar și Nicușor Dan a recunoscut miercuri 8.07.2026 că oamenii ar putea ajunge să-și dea în cap;

– mulți oameni nu mai au minim de încredere în stat, în buna credință a activității multor instituții publice (inclusiv din sistemul judiciar); la deteriorarea încrederii au contribuit în ultimele luni atât spectacolul politic și mediatic, cât și penetrarea teritoriului țării de dronele de la Galați și Constanța și lipsa unor explicații convingătoare, respectiv a asigurărilor credibile că atacuri similare vor putea fi prevenite se forțele armate ale țării;

– reprezentarea externă a țării este șchioapă. De exemplu, România a fost reprezentată la un eveniment cu posibil impact mare (Summitul NATO de la Ankara de zilele trecute), alături de președintele țării, de niște membri ai unui guvern demis (miniștrii apărării naționale și afacerilor externe), al cărui mandat democratic și constituțional a încetat (conform art. 110 din Constituție) de peste două luni, pe 5.05.2026, în urma votului zdrobitor din Parlament.

Am fost uimit să văd unele interpretări ale Constituției în sensul că guvernul demis Bolojan ar putea rămâne în funcție chiar și până la alegerile parlamentare la termen din decembrie 2028, dacă până atunci nu primește vot de învestitură un nou guvern.

Nu acesta este spiritul Constituției! Ci fix invers, anume că trebuie să fie învestit, cu o anumită celeritate, un nou guvern cu legitimitatea democratică dată prin votul de învestitură de către Parlament (organul reprezentativ suprem al poporului român, titularul suveranității naționale). Iar dacă un nou candidat la funcția de prim-ministru, desemnat de președintele României, sau mai mulți asemenea candidați, nu obține/nu obțin votul de învestitură al Parlamentului, președintele are opțiunea dizolvării Parlamentului. Dar în mod cert președintele are responsabilitatea de a mai face cel puțin o desemnare, sperăm mai bună decât precedentele! În niciun caz Constituția nu-i dă scuza, pentru a nu desemna alt candidat, că nu este certă încă majoritatea acelui nou candidat, adevărul este că un candidat bun probabil ar face o majoritate, în fața amenințării implicite cu dizolvarea Parlamentului, dacă nu ar trece această nouă propunere de guvern.

Nu ar trebui să prevaleze, asupra nevoii țării de a avea un guvern cu legitimitate democratică și constituțională, care să-și asume cu puteri depline niște decizii de politici publice (prin care, de exemplu, să se încerce relansarea economiei):

– nici interesul politic al PSD de a-l schimba pe Bolojan de la șefia Guvernului, fără să fie capabili să genereze o soluție mai bună de înlocuire a acestuia,

– nici interesul politic al lui Ilie Bolojan de a-și energiza un segment de electorat care are nevoie să-și pună speranța într-un politician care ar promite să împingă în viitor anumite reforme (deși acesta a ratat deja o oportunitate istorică de a-și fi asumat la începutul mandatului de prim-ministru, în iunie-iulie 2025 măcar o reformă serioasă, iar în schimb și-a investit capitalul politic doar în reducerea deficitului bugetar prin creșteri de impozite și taxe și inflație care au lovit puternic economia),

– nici interesul politic al lui Nicușor Dan de a instala la Palatul Victoria un prim-ministru slab și obedient (așa cum a încercat cu Tomac și Veștea).

Haideți, domnule președinte, încă ne sunteți dator cu o asumare mai bună a rolului constituțional! Altfel, s-ar putea să nu supraviețuiți politic referendumului popular de demitere, la care v-ar putea trimite adversarii care lucrează deja la suspendarea dv. de către Parlament!

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE