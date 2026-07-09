Familia Ancăi Serea are motive de bucurie după afișarea rezultatelor la examenul de Bacalaureat. Sarah, fiica cea mare a vedetei, a obținut rezultate foarte bune, iar mama sa nu și-a ascuns emoția. Totuși, Anca Serea spune că experiența examenului a fost umbrită de condițiile în care acesta s-a desfășurat, în contextul temperaturilor extreme din ultima perioadă.

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Ce note a obținut Sarah Serea la Bacalaureat

Anca Serea a fost alături de fiica sa pe tot parcursul pregătirii pentru examenul de Bacalaureat și a susținut-o în această etapă importantă. După afișarea rezultatelor și după numeroase întrebări primite din partea urmăritorilor săi din mediul online, vedeta a făcut publice notele obținute de Sarah la cele trei probe susținute.

Fiica Ancăi Serea a încheiat examenul cu două note peste 9 și una sub această valoare, rezultate de care mama sa se declară foarte mulțumită.

„Dacă te referi la note, a fost foarte bine! Sunt tare mândră de cât de mult a muncit Sarah! Două note peste 9 și una sub. Dacă vorbim despre condițiile de desfășurare a acestuia, inuman și nedrept!”, a scris Anca Serea pe rețelele de socializare.

Anca Serea critică desfășurarea examenului în timpul caniculei

Deși s-a declarat încântată de performanța fiicei sale, Anca Serea a spus că modul în care s-a desfășurat examenul a dezamăgit-o. Vedeta a făcut referire la temperaturile foarte ridicate înregistrate în timpul probelor scrise, desfășurate într-o perioadă în care mai multe județe din țară, inclusiv Bucureștiul, s-au aflat sub avertizări de caniculă.

Mesajul publicat de Anca Serea a atras numeroase reacții din partea părinților și elevilor care au susținut că examenul s-a desfășurat în condiții dificile din cauza temperaturilor ridicate.

Sarah Serea va studia la Istituto Marangoni

După încheierea examenului de Bacalaureat, Sarah se pregătește pentru următoarea etapă a parcursului său educațional. Tânăra a aplicat la Istituto Marangoni, una dintre instituțiile de învățământ recunoscute la nivel european pentru programele dedicate modei, designului și industriilor creative.

Anca Serea și-a exprimat încrederea că fiica sa își va urma planurile și speră să trăiască alături de ea o nouă reușită odată cu admiterea la facultatea dorită.

„Dimineața asta, inima mea este plină de recunoștință, emoție și mândrie. Sarah a fost acceptată la Instituto Marangoni din Milano, locul unde a visat să ajungă de când era mică și pentru care a muncit cu toată determinarea ei.

Este începutul unui nou capitol – un drum al viselor, al curajului, al pasiunii pentru design si modă și al speranțelor mari”, a transmis Anca Serea.

Cu emoție, vedeta a adăugat că familia îi va fi alături necondiționat în acest nou capitol din viața ei:„Drumul abia începe, iar noi suntem alături de tine la fiecare pas. Crede în tine, muncește cu aceeași dăruire și nu uita niciodată cât de departe pot ajunge visele atunci când sunt susținute de suflet. Suntem infinit de mândri de tine, Sarah Serea. Milano, venim!”

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