Australianca a avut o surpriză în camera de hotel din Grecia

Santorini este recunoscută la nivel mondial drept una dintre cele mai exclusiviste și scumpe insule din Grecia. Turiștii se așteaptă, de regulă, să plătească o mică avere pentru o singură noapte de cazare pe insula vulcanică. Spre exemplu, un kilogram de cireșe costa 8 euro la începutul sezonului estival, iar pentru o salată grecească și o porție de cartofi prăjiți, turiștii ajung să plătească chiar și peste 20 de euro. Totuși, o tânără turistă din Australia a demonstrat că există și excepții incredibile, după ce a rezervat o cameră cu doar 40 de euro și a avut parte de surpriza vieții ei.

Jacki, o tânără creatoare de conținut din Australia, a decis să își petreacă o parte din vacanța de vară din Europa în faimoasa destinație elenă. Conștientă de prețurile piperate din zonă, tânăra nu avea așteptări mari de la o unitate de cazare care a costat-o doar 65 de dolari australieni (echivalentul a aproximativ 39-40 de euro) pentru o noapte.

 
 @jetsetting_jacki Wait til you see the secret I discovered on the balcony omg - its called Galatia Villas btw, was about a 10 minute walk downhill from Fira (so uphill into town)  #santorini #santorinigreece ♬ original sound - jetsetting_jacki

A filmat turul camerei de 40 de euro și a devenit virală pe TikTok

Momentul în care fata deschide ușa proprietății a fost filmat și încărcat pe contul ei de TikTok, unde s-a viralizat instantaneu. Imaginile au strâns mii de aprecieri de la internauți uimiți de norocul chior al australiencei.

„Am rezervat această cameră pentru care am plătit doar 40 de euro pentru o singură noapte și ar trebui să o vedeți, pentru că este absolut uriașă”, le-a explicat Jacki urmăritorilor săi, vizibil entuziasmată de ceea ce descoperise.

În clipul video, tânăra face un tur complet al apartamentului și recunoaște public că dimensiunile unității de cazare au depășit orice imaginație. Deși pe platforma de rezervări unitatea figura drept o cameră simplă, realitatea din teren a fost complet diferită.

Ce a găsit tânăra în interiorul apartamentului din Grecia

Configurația spațiului i-a lăsat impresia că a primit, cel mai probabil, un upgrade gratuit din partea hotelului, fără să fie anunțată în prealabil:

  • La parter: O sufragerie spațioasă dotată cu televizor, o bucătărie complet utilată și o baie modernă.
  • La etaj: Un dormitor imens, separat, amenajat cu un pat matrimonial și o canapea suplimentară.

„Când am rezervat apartamentul, ei spuneau că este o simplă cameră cu un singur dormitor. Nu știu dacă la recepție am primit un upgrade, dar am un dormitor separat cu pat și canapea pentru doar 40 de euro”, a adăugat turista.

Turista a găsit o surpriză în dormitorul din Grecia

Deși interiorul era deja mult peste prețul plătit, adevăratul șoc a urmat în momentul în care Jacki a pășit pe balconul dormitorului de la etaj. Acolo se afla o facilitate de lux la care nici nu îndrăznea să viseze pentru o sumă atât de mică: un jacuzzi privat, spațios și plin cu apă caldă, gata de utilizare.

Impactul vizual a făcut-o pe tânără să își piardă cuvintele în fața camerei de filmat. „Doamne, Dumnezeule! Nici nu îmi vine să cred ce văd acum. Este un SPA în camera mea, pentru doar 40 de euro”, a strigat ea la finalul videoclipului.

Virală a devenit și povestea unui turism care a fost surprins anul trecut de cazarea din România. Un american a venit în București și a luat cazare într-un airbnb din Centrul Vechi, iar apoi a fimat tot ce a găsit în bloc și a încărcat videoclipul pe TikTok. Imaginile au strâns sute de reacții.

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