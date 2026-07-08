Conform minutei instanței, conducerea partidului ar trebui să revină la structura anterioară Congresului, incluzând lideri din tabăra puciștilor, precum Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc. Decizia este executorie, dar poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile.

„Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă”, se precizează în hotărârea pronunțată miercuri de Tribunalul București.

Astfel, toate măsurile adoptate la Congresul PNL din 21 iunie, inclusiv alegerea conducerii și modificarea statutului partidului, sunt suspendate până când instanța se va pronunța definitiv pe fondul cauzei. Printre hotărârile vizate se află adoptarea moțiunii „Modernizare cu rădăcini” și schimbările de conducere aprobate în urma acesteia, dar și deciziile ulterioare Congresului, precum cele privind schimbarea liderilor filialelor județene.

Plângerea împotriva deciziilor Congresului a fost depusă de mai mulți lideri ai PNL, printre care Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Monica Anisie, Lucian Bode și Hubert Thuma. Hotărârea de miercuri este a doua decizie recentă a Tribunalului București care afectează activitatea PNL, după ce, în urmă cu o săptămână, instanța a suspendat și decizia de convocare a Congresului Extraordinar din 21 iunie.

Conflictul dintre tabăra condusă de Ilie Bolojan și cea reprezentată de Hubert Thuma capătă amploare, extinzându-se acum și în relația cu justiția. Liderii apropiați de Bolojan au criticat înființarea, după Congres, a șase completuri specializate la Tribunalul București pentru cauzele ce implică partide politice, considerând măsura drept „fără precedent” și „contrară legii de organizare judecătorească”.

De asemenea, PNL a anunțat că va solicita recuzarea unei judecătoare care urmează să soluționeze o nouă plângere din partea taberei Thuma, programată pentru 8 iulie. Partidul susține că judecătoarea respectivă ar fi lucrat anterior în Ministerul Justiției în perioada în care acesta era condus de Alina Gorghiu, una dintre contestatarele actualei conduceri PNL.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE