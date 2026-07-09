Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea

Potrivit INCDFP, cutremurul a avut magnitudinea 3,4 și a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active zone seismice din România.

Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe: la 37 de kilometri sud de Focșani, 57 de kilometri sud de Buzău, 75 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 85 de kilometri est de Brașov, 95 de kilometri nord-est de Ploiești și 98 de kilometri sud de Bârlad.

Opt cutremure în România de la începutul lunii iulie

De la începutul lunii iulie, în România s-au produs opt cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4. Cel mai puternic seism înregistrat în acest an în România a avut magnitudinea 4,5 și s-a produs pe 26 februarie, tot în județul Vrancea.

Cutremurul din noaptea de miercuri spre joi a fost unul slab, dar a fost înregistrat la o adâncime mare, specifică zonei seismice Vrancea.

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