Cazul Dumbrava a împărțit societatea

Întrebat despre impactul social al cazului Dumbrava în care este implicat Viorel Pașca, un caz care a generat proteste și opinii divergente în rândul cetățenilor, Dan a subliniat importanța dialogului în societate.

„Nu mă îngrijorează din perspectiva diferenței de opinie… Eu cred că obiectivul nostru, ca societate, trebuie să fie să reușim să avem un dialog pe teme importante pentru societate și chiar dacă, la un moment dat, o să avem nevoie de un vot în Parlament, în care unii vor avea opinie și alții cealaltă opinie, să reușim ca fiecare să înțeleagă argumentele celorlalți”, a declarat șeful statului pentru TVR.

În ciuda tensiunilor dintre cele două tabere – una susținând că legea a fost încălcată, iar cealaltă atrăgând atenția asupra rolului instituțiilor statului în caz – președintele a apreciat că există un dialog social, ceea ce reprezintă „un lucru bun”.

Cu toate acestea: „Suntem într-o situație în care vedem niște categorii sociale în România care nu au o șansă, aici, este, într-adevăr, o problemă de funcționare a statului.”

Scăderea încrederii în justiție: un semnal de alarmă

Un alt subiect abordat în discuție a fost lipsa de încredere în sistemul de justiție, evidențiată de sondaje care arată procente între 25% și 32%. „Faptul că încrederea în justiție este sub 50% – ăsta e un lucru care în mod clar trebuie să ne îngrijoreze”, a afirmat Nicușor Dan.

Referindu-se la acuzațiile privind posibile interferențe politice în decizia Tribunalului București de a suspenda hotărârile congresului extraordinar al PNL, inclusiv privind conducerea partidului, președintele a declarat: „Am văzut această opinie, numai că ea este relativ puțin răspândită. Și când este, este cumva influențată de tensiunea politică.”

Nicușor Dan nu vrea să acuze justiția, chiar dacă a pierdut procese

În sprijinul convingerii sale că actele de justiție sunt independente, Dan a oferit exemplul propriei experiențe ca activist civic.

„Am avut nenumărate interacțiuni cu sistemul de justiție, ca ONG-ist, am avut vreo 500 de dosare împotriva primăriei… Bineînțeles că tot timpul când faci un proces ți se pare că ai dreptate, se întâmplă să pierzi… și ești nemulțumit. Dar de aici până la a acuza… e o diferență”, a explicat președintele.

Dan a subliniat că justiția nu este o „știință exactă” și că interpretările pot varia, însă acest lucru nu ar trebui să alimenteze teorii ale conspirației.

„De fiecare dată când trimit la Curtea Constituțională o obiecție pe legi care vin la Parlament de la mine, sunt convins că am dreptate. Uneori Curtea Constituțională zice că am, alteori zice că nu am.”