Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, în noaptea de miercuri spre joi, în legătură cu izbucnirea unui incendiu la un beach-bar pe plaja H2O din Mamaia.

La momentul sosirii echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi. Ulterior, focul s-a extins şi la un alt beach-bar, Crazy Beach.

Astfel, în urma incendiului, au ars cele două beach-baruri pe o suprafaţă totală de 600 de metri pătraţi.

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