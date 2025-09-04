Simbol al orașului Dogilor, sculptura din bronz, care primește în fiecare an milioane de vizitatori în vârful uneia dintre cele două coloane care mărginesc laguna, rămâne o enigmă.

Stilul său nu corespunde convențiilor locale ale epocii, iar sculptura a avut în mod evident o primă viață înainte de a fi instalată pe piazzetta: primele sale aripi erau diferite, urechile i-au fost scurtate, iar capul era odinioară împodobit cu coarne.

„Nu știm când a ajuns la Veneția, unde a fost refăcută, cine a realizat-o și nici când a fost ridicată pe coloana unde este încă vizibilă astăzi”, explică într-un comunicat Massimo Vidale de la Universitatea din Padova, coautor al studiului.

Statuia este menționată într-un singur document istoric datat 14 mai 1293, când aceasta era deja deteriorată și trebuia reparată. Coloana de granit violet pe care tronază leul ar fi ajuns la Veneția puțin înainte de 1261.

Pentru a elucida misterul, oamenii de știință au analizat izotopii de plumb. În arheologie, aceștia sunt folosiți ca trasori geochimici, permițând corelarea metalelor cu zăcământul de minereu de origine.
Surpriză: minereul de cupru utilizat a fost extras de-a lungul cursului inferior al Yangtze, în China.

Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș
Recomandări
Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Mult mai la est decât ipotezele emise până acum cu privire la originea statuii: o turnătorie venețiană din secolul al XII-lea, Anatolia sau nordul Siriei în perioada elenistică (323-30 î.Hr.)

Potrivit autorilor, ar putea fi de fapt reasamblarea unui „zhènmùshòu”, un „paznic de mormânt”, din dinastia Tang (618-907). Creaturi cu „boturi leonine”, „coame flamboyante”, „coarne și aripi ridicate atașate” la umeri și „urechi ascuțite și ridicate”, explică studiul.

Deși realizate din materiale diferite, „zhènmùshòu” care au ajuns până la noi prezintă similitudini stilistice cu leul venețian, în special botul bulbucat, poziția laterală a urechilor sau pliul pronunțat al frunții.

Cum a ajuns leul la Veneția? Poate în bagajele lui Niccolo și Maffeo Polo, tatăl și unchiul lui Marco, sugerează autorii.

În jurul anului 1265, acești negustori ambulanți frecventau curtea împăratului mongol Kubilai Khan la Khanbalik, actualul Beijing.

Ei ar fi putut găsi acolo o sculptură Tang demontată și ar fi avut ideea „îndrăzneață” de a o trimite la Veneția pentru a fi transformată, sugerează ei.

Veneția a relansat în aprilie taxa de acces pentru turiștii de o zi, ca parte a unui efort amplu de combatere a supraturismului. Măsura vine după ce orașul din Italia a evitat la limită să fie inclus pe lista UNESCO a siturilor de patrimoniu mondial „pe cale de dispariție”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Metoda aplicată de livratorii din București pentru a evita agresiunile: „Ca să nu o pățesc, am luat această decizie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Anul școlar 2025-2026 începe pe 8 septembrie. Când intră elevii în prima vacanță
Știri România 12:46
Anul școlar 2025-2026 începe pe 8 septembrie. Când intră elevii în prima vacanță
Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir” 
Exclusiv
Știri România 12:30
Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir” 
Parteneri
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Anamaria Prodan, prima celebritate luată la „roast”: „Ne-am distrat pe cinste!”. Când începe show-ul „La bine și la Roast” la Pro TV
Stiri Mondene 12:47
Anamaria Prodan, prima celebritate luată la „roast”: „Ne-am distrat pe cinste!”. Când începe show-ul „La bine și la Roast” la Pro TV
Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa
Stiri Mondene 12:20
Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
ObservatorNews.ro
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Rusia consideră că garanțiile cerute de Ucraina pun Europa în pericol: „Sunt garanții periculoase”
Mediafax.ro
Rusia consideră că garanțiile cerute de Ucraina pun Europa în pericol: „Sunt garanții periculoase”
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Pensii suspendate pentru românii care nu prezintă acest document. Care este termenul limită pentru depunere
KanalD.ro
Pensii suspendate pentru românii care nu prezintă acest document. Care este termenul limită pentru depunere

Politic

AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Politică 00:09
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Politică 03 sept.
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile