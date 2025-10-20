O recomandare care a schimbat tot

Până în 2015, părinții erau sfătuiți să evite să le dea copiilor alimente considerate cu risc mare de alergii, cum sunt arahidele, ouăle sau fructele de mare. Ideea era să protejeze bebelușii de reacții severe. Dar cercetătorii au descoperit că această abordare era, de fapt, greșită.

Noile ghiduri medicale din 2015 au răsturnat complet această regulă: bebelușii pot primi produse din arahide chiar de la 4 luni, în cantități mici, sub supravegherea medicului. Scopul este ca sistemul imunitar să învețe din timp să recunoască alergenul și să nu-l mai considere periculos.

„Sunt mai puțini copii alergici decât ar fi fost fără această schimbare”

„E un lucru remarcabil, nu-i așa?”, a spus dr. David Hill, medic alergolog și cercetător la Spitalul de Copii din Philadelphia, autorul principal al studiului.

Echipa lui a analizat datele medicale din zeci de clinici pediatrice și a observat că, după ce recomandarea a fost aplicată, numărul copiilor cu alergii la arahide a scăzut vizibil.

„Pot să spun cu certitudine că astăzi sunt mai puțini copii cu alergii alimentare decât ar fi fost dacă nu am fi făcut această schimbare”, a adăugat el.

Scăderea, confirmată în cifre

Rezultatele sunt clare și impresionante. După 2015, când au apărut primele recomandări pentru copiii cu risc crescut, numărul cazurilor de alergii la arahide a scăzut cu peste 27%. După 2017, când sfatul a fost extins pentru toți copiii, scăderea a depășit 40%.

Cu alte cuvinte, zeci de mii de copii nu mai riscă să ajungă la urgență din cauza unei reacții severe la un aliment banal.

Timp de mai mulți ani, părinții au fost învățați să evite alimentele care pot provoca alergii. Ideea de a-i da unui bebeluș produse din arahide părea, pentru mulți, periculoasă. Însă studiile recente arată exact contrariul: evitarea completă crește riscul, iar introducerea treptată îl scade semnificativ.

„Rezultatele arată că atunci când știința e urmată și aplicată în viața reală, poate salva vieți”, a spus dr. Hill.

Ce este șocul anafilactic

Alergiile la arahide pot provoca reacții violente, cunoscute sub numele de șoc anafilactic, care pot fi fatale dacă nu sunt tratate imediat.

Potrivit Mayo Clinic, șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică și poate fi fatală dacă nu este tratată imediat. Apare atunci când sistemul imunitar reacționează exagerat la o substanță aparent inofensivă, cum ar fi arahidele, ouăle, veninul de insecte sau anumite medicamente.

Simptomele pot include dificultăți de respirație, umflarea feței și a gâtului, scăderea bruscă a tensiunii arteriale, erupții cutanate și pierderea cunoștinței, până la deces. Tratamentul de urgență constă în administrarea rapidă de adrenalină (epinefrină) și apelarea imediată la serviciile medicale de urgență.

Tocmai de aceea, specialiștii consideră că prevenția încă din primele luni de viață este esențială.

