Omega-3, protecție împotriva Alzheimer-ului la femei

Cercetătorii de la King’s College London și Queen Mary University London au descoperit că femeile cu Alzheimer aveau niveluri mai scăzute de lipide sănătoase, asociate cu acizii grași omega-3, din somon sau macrou, comparativ cu cele sănătoase, potrivit Daily Mail.

„Unul dintre cele mai surprinzătoare lucruri pe care le-am observat atunci când am analizat diferitele sexe a fost faptul că nu a existat nicio diferență în ceea ce privește aceste lipide la bărbații sănătoși și la cei cu deficiențe cognitive, dar pentru femei această imagine a fost complet diferită”, a declarat dr. Cristiana Legido-Quigley, autoarea principală a studiului.

Diferențe majore între femei și bărbați

Conform studiului, efectul protector al acizilor grași omega nu a fost observat în rândul bărbaților. 

De aceea, cercetătorii cred că diferențele biologice dintre sexe ar putea explica de ce femeile sunt afectate disproporționat de Alzheimer.

„Femeile sunt afectate disproporționat de Alzheimer și sunt diagnosticate mai des cu această boală decât bărbații după vârsta de 80 de ani”, a adăugat dr. Legido-Quigley.

Recomandarea specialiștilor

Oamenii de știință au analizat probe de sânge de la 841 de participanți și au descoperit că femeile cu Alzheimer aveau mai multe lipide saturate „nesănătoase” și mai puține grăsimi omega.

Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche
Recomandări
Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

„Studiul nostru sugerează că femeile ar trebui să se asigure că primesc acizi grași omega în dieta lor – prin pește gras sau prin suplimente”, a spus dr. Legido-Quigley.

Dr. Asger Wretlind, expert în demență și coautor al studiului de la King’s College London, a declarat: „Deși acest lucru necesită încă cercetări suplimentare, am reușit să detectăm diferențe biologice în ceea ce privește lipidele între sexe într-o cohortă mare și să demonstrăm importanța lipidelor care conțin acizi grași omega în sânge, lucru care nu s-a mai făcut până acum.” 

Un alt studiu arată că utilizarea regulată a tehnologiei de către persoanele în vârstă ar putea reduce riscul de demență.

Și exercițiile fizice reduc riscul de demență: „Nu este niciodată prea devreme sau prea târziu pentru schimbări”.

Alzheimer, o problemă în creștere

„La nivel mondial, peste 55 de milioane de oameni suferă de demență, la fiecare 3 secunde o nouă persoană este diagnosticată cu demență. Se preconizează că numărul persoanelor care trăiesc cu demență va crește la 139 de milioane până în 2050.”, conform INSP.

În prezent, două din trei persoane diagnosticate cu demență în Marea Britanie sunt femei. 

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Se estimează că aproximativ 900.000 de britanici trăiesc cu această boală, iar numărul ar putea ajunge la 1,7 milioane în următoarele două decenii.

Numărul persoanelor afectate de demență din Europa depășește nouă milioane.

„Prevalența cazurilor maladiei Alzheimer din România s-a dublat în ultimii 10 ani, ajungând la valoarea de 224.3%000 locuitori în anul 2023. Conform estimării publicate de Institute for Health Metrics and Evaluation, în România prevalența demenței va avea o creștere accelerată de la 341.195  cazuri de demență în anul 2019 la 577.177 cazuri în anul 2050.”, potrivit INSP.

Numai în 2023 peste 10.000 de români au fost diagnosticați cu boala Alzheimer. Femeile dignosticate cu boala Alzheimer (6.226 cazuri) sunt într-o proporție mult mai mare decât bărbații (3.925 cazuri). În mediul urban au fost raportate mai multe cazuri decât în mediul rural.

