Descoperire neașteptată în munții din Elveția

Echipa de cercetători de la Universitatea din Basel, Elveția, în colaborare cu Serviciul Arheologic Graubünden, a început să investigheze zona Crap Ses, între localitățile Cunter și Tiefencastel, încă din 2021.

Scopul inițial era studierea unui câmp de luptă roman cunoscut din Alpii Oberhalbstein, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată în toamna anului 2023.

Un voluntar a observat o formă neobișnuită a terenului în coridorul Colm la Runga, la 900 de metri deasupra câmpului de luptă.

Folosind tehnologia LiDAR și un model digital de teren de înaltă rezoluție, echipa a confirmat existența unei structuri fortificate, protejată de trei șanțuri și un zid cu metereze.

Această poziție strategică permitea o vedere panoramică asupra patru văi importante: Landwassertal, Albulatal, Domleschg și Surses, precum și asupra trecătorii montane Lenzerheide, un punct de tranzit crucial în acea perioadă.

Tabăra romană, veche de 2.000 de ani, descoperită în Alpii Elvețieni. Foto: Andrea Badrutt

Artefacte care confirmă prezența romanilor

În luna august 2023, cercetătorilor li s-au alăturat studenți și voluntari pentru a studia tabăra militară.

Printre descoperirile lor se numără „gloanțe” de praștie din plumb, cuie de cizme și alte echipamente militare ale soldaților romani.

Gloanțele de praștie poartă ștampila Legiunii a 3-a romane, ceea ce confirmă legătura directă cu câmpul de luptă din apropiere, au explicat cercetătorii.

Datarea acestor artefacte a demonstrat că atât tabăra militară, cât și câmpul de luptă datează din aceeași perioadă: aproximativ acum 2.000 de ani.

Această descoperire subliniază ingeniozitatea strategică a romanilor, care au utilizat poziții înalte pentru a monitoriza mișcările inamicului în zonele montane greu accesibile.

„Descoperirea senzațională a unei tabere militare romane în Graubünden demonstrează încă o dată că cercetările arheologice asupra «Elveției romane» continuă să ofere mari surprize”, a declarat echipa de cercetători.

Poziția înaltă a taberei, la 2.100 de metri deasupra nivelului mării, le permitea soldaților să supravegheze eficient mișcările din zonă și să controleze rutele strategice.

Descoperirea nu doar că îmbogățește înțelegerea despre prezența romanilor în Elveția, dar oferă și indicii valoroase despre modul în care aceștia au reușit să se extindă și să mențină controlul asupra teritoriilor montane acum două milenii.

