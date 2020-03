Ca urmare a deciziei Ministerului Afacerilor Interne https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-8-martie-ora-12-00/, evenimentele cu peste 1000 de persoane, sunt amanate pana la data de 31 martie.

Atat companiile, cat si institutiile de invatamant sunt nevoite sa limiteze sau sa suspende manifestarile colective si sa incurajeze telemunca, lucrul de la distanta, pentru a preveni raspandirea virusului.

In acest context, evenimentele, conferintele nu trebuie neaparat evitate, deoarece exista solutii virtuale: videoconferinte, conferinte web, webinarii.

Webinarile reprezinta un tip de conferinte web care permit colaborarea si interactiunea dintre prezentator sau gazda si publicul acestora. Webinarile permit gazdei sa sustina o prezentare, facand posibila astfel atat comunicarea unidirectionala cat si comunicarea bidirectionala, intre toti participantii, prin live chat sau alte functii incorporate. Acestea sunt utile pentru organizarea de sesiuni de training, vanzari sau demonstrații de produse.

Sistemele de videoconferinta permit o comunicare vizuala de inalta calitate si securitate avand o conexiune audio si video de inalta definitie care asigura, totodata o legatura intre mai multi participanti. Backstage Production Group utilizeaza echipamente specializate care includ un afisaj mare al continutului (ecran led sau plasme), camera video, precum si platforma de videoconferinta.

Prin utilizarea sistemelor de videoconferinta puse la dispozitie de Backstage Production Group, puteti organiza intalniri online care contribuie in egala masura la atingerea obiectivelor de business, precum intalnirile face to face.

Serviciile de videoconferinta puse la dispozitie de Backstage includ planificarea evenimentului, asistenta tehnica pre eveniment, suport si regie tehnica pe toata durata desfasurarii evenimentului si echipamentele necesare.

In cadrul conferintelor corporate organizate cu ajutorul solutiilor puse la dispozitie de Backstage Production Group, participantii pot: examina documente, vizualiza prezentari, raspunde la sondaje, chat-uri live si sesiuni de intrebari si raspunsuri in timp real, pot vizualiza si disemina continutul cu o usurinta egala cu cea din cadrul intalnirilor face to face.

Aceste functii imbunatatite permit utilizatorilor sa inteleaga mai bine datele analizate sau subiectele de discutie si sa dezvolte idei noi sau sa se extinda mai rapid asupra celor existente.

Cu ajutorul furnizorului potrivit, videoconferinta sau conferinta web poate decurge fara probleme si fara stres.

Pentru mai multe informatii despre modul in care poti solicita organizarea unei videoconferinte sau conferinta web, contacteaza-ne pe mailul [email protected] si iti vom raspunde in cel mai scurt timp.

