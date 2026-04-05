Injecția inovatoare deschide noi perspective în tratamentul genetic al acestei afecţiuni, se arată optimiști medicii.

Cercetarea s-a desfăşurat în cinci spitale din China şi a inclus zece pacienţi, cu vârste cuprinse între 1 şi 24 de ani, diagnosticaţi cu surditate cauzată de o mutaţie genetică a genei OTOF.

Această genă este responsabilă pentru producerea otoferlinei, o proteină crucială pentru transmiterea semnalelor sonore de la urechea internă la creier.

Pentru a corecta această deficienţă, specialiştii au folosit un virus adeno-asociat sintetic (AAV) ca să introducă o versiune funcţională a genei OTOF în urechea internă. Procedura a constat într-o injecţie unică efectuată prin membrana denumită „fereastra rotundă”, situată la baza cohleei.

Rezultatele au fost promiţătoare. În decurs de o lună, majoritatea pacienţilor au început să îşi recapete parţial auzul. După şase luni, pragul mediu al sunetelor percepute de aceştia a scăzut semnificativ, de la 106 decibeli la 52 de decibeli.

Copiii cu vârste între 5 şi 8 ani au înregistrat cele mai mari progrese, însă tratamentul a avut efecte pozitive şi asupra adulţilor. Potrivit cercetătorilor, terapia a fost sigură şi nu au fost raportate reacţii adverse grave în perioada de monitorizare.

„Acesta este un pas uriaş înainte în tratamentul genetic al surdităţii, unul care poate schimba viaţa copiilor şi adulţilor”, a declarat Maoli Duan, medic specialist şi docent în cadrul Departamentului de Ştiinţe Clinice, Intervenţie şi Tehnologie al Institutului Karolinska.