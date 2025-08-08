Care sunt principalele cauze ale pierderii auzului la adulți?

Pierderea auzului la adulți are adesea o natură progresivă și este legată de factori multipli, de la îmbătrânire naturală la expunerea la zgomot și afecțiuni medicale.

Îmbătrânirea (Prebiacuzia): Aceasta este cea mai comună cauză a pierderii auzului la adulți. Odată cu vârsta, celulele ciliate din urechea internă, responsabile cu transmiterea semnalelor sonore către creier, se deteriorează treptat. Un studiu al Institutului Național pentru Surditate și Alte Tulburări de Comunicare (NIDCD) din 2022 arată că aproximativ 1 din 3 adulți cu vârsta de peste 65 de ani suferă de presbiacuzie.

Aceasta este cea mai comună cauză a pierderii auzului la adulți. Odată cu vârsta, celulele ciliate din urechea internă, responsabile cu transmiterea semnalelor sonore către creier, se deteriorează treptat. Un studiu al Institutului Național pentru Surditate și Alte Tulburări de Comunicare (NIDCD) din 2022 arată că aproximativ cu vârsta de peste 65 de ani suferă de presbiacuzie. Expunerea la Zgomot Puternic: Expunerea prelungită la zgomote intense (peste 85 dB) poate provoca daune ireversibile celulelor ciliate. Această expunere poate proveni de la medii de lucru zgomotoase, concerte, utilizarea căștilor la volum mare sau explozii. Cercetările de la Universitatea din Michigan din 2023 indică faptul că expunerea la zgomot este a doua cauză principală a pierderii auzului dobândite.

Expunerea prelungită la zgomote intense (peste 85 dB) poate provoca daune ireversibile celulelor ciliate. Această expunere poate proveni de la medii de lucru zgomotoase, concerte, utilizarea căștilor la volum mare sau explozii. Cercetările de la Universitatea din Michigan din 2023 indică faptul că expunerea la zgomot este a doua cauză principală a pierderii auzului dobândite. Afecțiuni Medicale: Boala Ménière: Această tulburare cronică a urechii interne provoacă, pe lângă pierderea auzului fluctuantă, și vertij, tinitus (țiuit în urechi) și o senzație de presiune în ureche. Otoscleroza: Este o creștere anormală a osului în urechea medie, care împiedică vibrația normală a oscioarelor și transmiterea sunetului. Potrivit Clinicii Mayo, otoscleroza afectează 1 din 200 de persoane. Tumori: Tumori benigne (de exemplu, neurom acustic) pe nervul auditiv pot provoca pierderea auzului la o singură ureche, alături de amețeli și tinitus. Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Ototoxicitate: Anumite medicamente, cunoscute sub denumirea de medicamente ototoxice, pot provoca daune urechii interne. Exemple includ anumite antibiotice, chimioterapice și diuretice. Un raport din Journal of Otology & Neurotology din 2021 a identificat peste 200 de medicamente care au potențial ototoxic.

Anumite medicamente, cunoscute sub denumirea de medicamente ototoxice, pot provoca daune urechii interne. Exemple includ anumite antibiotice, chimioterapice și diuretice. Un raport din Journal of Otology & Neurotology din 2021 a identificat care au potențial ototoxic. Infecții și Boli: Infecțiile cronice ale urechii medii pot duce la deteriorarea timpanului sau a oscioarelor. Alte boli precum meningita, oreionul sau rujeola pot provoca, de asemenea, hipoacuzie neurosenzorială.

Care sunt cele mai frecvente cauze ale pierderii auzului la copii?

Pierderea auzului la copii poate fi congenitală (prezentă la naștere) sau dobândită și are un impact major asupra dezvoltării limbajului și a capacității de învățare.

Cauze Congenitale (De la Naștere): Genetice: Aproximativ 50-60% din cazurile de pierdere a auzului la copii au o cauză genetică. Deficiența poate fi ereditară (sindroame precum Usher, Pendred) sau non-sindromică. Infecții Intrauterine: Infecțiile contractate de mamă în timpul sarcinii, cum ar fi rubeola, toxoplasmoza sau citomegalovirusul (CMV), pot afecta dezvoltarea sistemului auditiv al fătului. Cercetări din 2020 ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că CMV este cea mai comună cauză de pierdere a auzului non-ereditară la copii. Recomandări Apusul secolului Iliescu: de la adulația maselor la o înmormântare amplificată de televiziuni, dar fără tracțiune publică

Cauze Dobândite (După Naștere): Otita Medie cu Efuzie (Fluid în Spatele Timpanului): Aceasta este cea mai frecventă cauză a pierderii temporare a auzului la copii. Lichidul acumulat în spatele timpanului după o infecție sau o răceală blochează transmiterea sunetului. De obicei, auzul revine la normal după ce lichidul se resoarbe. În cazurile cronice, poate fi necesară inserarea de tuburi de timpanostomie. Infecții: Infecțiile grave precum meningita pot distruge celulele ciliate din urechea internă. Expunerea la Zgomot: Utilizarea jucăriilor zgomotoase sau expunerea la zgomot puternic de la o vârstă fragedă poate cauza daune permanente. Traumatisme Cranio-Cerebrale: Leziunile la cap pot afecta structurile urechii sau căile nervoase auditive, ducând la hipoacuzie. Medicamente: Anumite antibiotice, utilizate pentru a trata infecțiile grave, pot fi ototoxice și pot duce la pierderea auzului.



Cum se tratează și se gestionează pierderea auzului?

Tratamentul depinde de cauza și tipul pierderii auzului, variind de la intervenții medicale la utilizarea dispozitivelor auditive.

Soluții pentru Hipoacuzia Conductivă: Medicamente: Infecțiile urechii pot fi tratate cu antibiotice. Intervenții Chirurgicale: Timpanoplastia (pentru timpan perforat) sau stapedectomia (pentru otoscleroză) pot corecta problemele din urechea medie. Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Soluții pentru Hipoacuzia Senzorineurală: Aparat Auditiv: Deoarece daunele la nivelul celulelor ciliate sunt, de obicei, ireversibile, aparatul auditiv devine soluția principală. Un studiu publicat în International Journal of Audiology din 2021 a arătat că utilizarea constantă a aparatelor auditive îmbunătățește semnificativ înțelegerea vorbirii și reduce izolarea socială. Aparatele auditive moderne amplifică sunetul selectiv și utilizează tehnologii avansate pentru a oferi o experiență auditivă cât mai naturală. Implantul Cohelar: Pentru cazurile severe sau profunde de hipoacuzie, implantul cohelar este o soluție. Acesta ocolește celulele ciliate deteriorate și stimulează direct nervul auditiv, trimițând semnale sonore către creier.

Prevenție: Protecția împotriva zgomotului: Utilizarea dopurilor de urechi în medii zgomotoase, reducerea volumului căștilor și limitarea timpului de expunere la zgomot puternic. Monitorizare medicală: Controale regulate ale auzului, în special pentru persoanele expuse la factori de risc. Tratament prompt al infecțiilor: Tratarea rapidă a infecțiilor urechii medii poate preveni complicațiile pe termen lung.



Pierderea auzului, fie că apare la adulți sau la copii, necesită o abordare serioasă. Identificarea cauzei este primul pas esențial către o soluție eficientă, care poate varia de la tratament medical la adaptarea unor dispozitive auditive. Conștientizarea factorilor de risc și acțiunile preventive sunt cruciale pentru a menține sănătatea auditivă pe termen lung.

Sursa foto: freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE