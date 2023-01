Într-o călătorie vei descoperi că este vorba despre experienţa propriu-zisă, despre spiritul de aventură, despre descoperiri și lucruri pe care le înveți şi, nu în ultimul rând, despre oameni noi care intră în viaţa ta.

Cu toate acestea, există și o categorie de oameni, și anume milionarii, pentru care călătoriile înseamnă să se răsfețe și să aibă parte de lux, produse și servicii de top și de confort maxim, indiferent de costuri. Pentru acest tip de turiști au fost concepute hotelurile de lux.

Turiștii pentru care banii nu contează plătesc sume amețitoare pentru o noapte de cazare fie în vile care oferă vederi la oceane și la mări care îți taie respirația, fie în apartamente în hoteluri și resorturi de lux cu panorame urbane spectaculoase.

Ai visat vreodată să te cazezi într-un astfel de stabiliment de lux? În cele ce urmează îți prezentăm o listă cu cele mai scumpe hoteluri din lume.

10. Plaza Hotel, New York (SUA) – 40.000 USD pe noapte

Inaugurat în octombrie 1907, celebrul hotel este situat în inima New York-ului, lângă Central Park şi 5th Avenue. The Plaza a găzduit de-a lungul timpului oameni politici importanţi și vedete de prim rang din showbiz. Are camere luxoase, spațioase, dotate cu echipamente ultramoderne și accesorii placate cu aur de 24 de carate. Suita regală are trei dormitoare, trei băi, un lounge, o bibliotecă, o sală de gimnastică, un pian și o bucătărie complet utilată. Este deservită de un ascensor privat și oferă cea mai frumoasă panoramă a Manhattan-ului.

9. Vila Hilltop, Insula Laucala (Fiji) – 45.000 USD pe noapte

Vila este „cocoțată” în vârful insulei din Oceanul Pacific și este deținută de Dietrich Mateschitz, fostul CEO al gigantului Red Bull. Aceasta oferă 3 dormitoare, o vedere panoramică la 360 de grade asupra insulei și un spațiu privat de 11.000 m2, scrie ManofMany.com. Este dotată cu două piscine, grădini tropicale luxuriante, o bibliotecă cu acoperiș de stuf, pavilioane în aer liber, o bucătărie privată și personal, inclusiv bucătar, șofer și bonă.

8. Suita Muraka, The Conrad (Maldive) – 50.000 USD pe noapte

Maldivele reprezintă o altă locație populară pentru cei bogați și celebri, așa că nu este de mirare că găzduiește unul dintre cele mai scumpe hoteluri din lume, care este primul hotel subacvatic de pe glob. Clădirea are două etaje, nivelul inferior fiind situat la aproximativ 5 metri sub nivelul Oceanului Indian. Clienții beneficiază de bucătar privat, bar, sală de sport, majordom și piscină infinită. Sejurul trebuie să fie de minimum 4 zile, așa că „strigarea” începe de la 200.000 USD.

7. Grand Hyatt Hotel Martinez, Cannes (Franța) – 53.000 USD

Din acest top nu putea lipsi Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez, unul dintre cele mai luxoase hoteluri de pe Coasta de Azur și nu numai. Suita penthouse din acest hotel se află la ultimul nivel și se întinde pe, atenție, 1.000 m2! Aceasta oferă o vedere uimitoare la Marea Mediterană, are 4 dormitoare cu paturi king-size în fiecare dintre acestea, un living, băi din marmură și este dotată cu un jacuzzi privat pe terasă și o baie turcească. De asemenea, clienții vor regăsi picturi scumpe semnate de Picasso și Matisse.

6. Hotelul Four Seasons, Las Vegas (SUA) – 60.000 USD pe noapte

„Orașul păcatelor” atrage milioane de bogătani din întreaga lume, așa că prezența unui astfel de hotel nu reprezintă o surpriză. Acesta este unul dintre puținele hoteluri din Las Vegas care nu are și un cazinou „atașat”, însă se află la doar o aruncătură de băț de principalele caiznouri din oraș. „Presidential Strip-View Suite” și „Penthouse Suite” sunt cele mai scumpe apartamente și se remarcă prin geamurile imense din podea până în tavan și sunt dotate cu un minibar care este alimentat în permanență.

5. Resort Hilltop Estate, Insula Laucala (Fiji) – 61.142 USD pe noapte

Aceasta este reședința principală de pe insulă, iar cea mai scumpă suită are vederi de neegalat asupra întregii insule și este dotată cu o piscină infinită, un centru spa, o piscină privată, pistă de aterizare privată și o limuzină Rolls-Royce cu șofer la dispoziția clientului 24/24h. Datorită serviciilor și a dotărilor de lux, hotelul a fost supranumit „Apex of the World”. Pentru a avea acces în interiorul acestei vile era nevoie de aprobarea directă a proprietarului Dietrick Mateschitz.

4. The Mark Hotel, New York (SUA) – 75.000 USD pe noapte

Acest hotel este situat în apropiere de Central Park și de o mulțime de magazine de lux de pe 5th Avenue. Dispune de doar 141 de camere, însă oferă o atmosferă exclusivistă de tip boutique din momentul în care pui piciorul pe faimoasa podea din marmură cu dungi albe și negre din lobby. Interioarele sunt toate de o eleganță discretă, iar geniul culinar al chef-ului Jean-Georges Vongerichten semnează gustările oferite în cameră. The Mark este cel mai mare penthouse dintr-un hotel din SUA având 10.000 m2. Dispune de un living imens care se transformă într-o sală de bal, 5 dormitoare, 6 băi, 4 șeminee, două baruri și două toalete.

3. Hotel President Wilson Royal Penthouse Suite, Geneva (Elveția) – 80.000 USD pe noapte

Hotelul are 228 de camere și apartamente, iar penthouse-ul regal ocupă întregul etaj 8. Acesta oferă o vedere panoramică superbă asupra Lacului Geneva și Mont Blanc-ului și dispune de lift privat, 12 dormitoare, 12 băi, un jacuzzi cu vedere la lac, un telescop pentru observarea stelelor, un pian Steinway, o masă de biliard Brunswick și un seif pentru obiectele de valoare. Ferestrele sunt din sticlă antiglonț, iar suita este prevăzută cu un sistem de camere de supraveghere ultraperformant. De asemenea, clienții au la dispoziție în permanență bucătar personal și majodorm.

2. Palms Casino Resort Empathy Suite, Las Vegas (SUA) – 100.000 USD pe noapte

Hotelul deține un cazinou de 8.811 m2, un studio de înregistrări, un restaurant cu stele Michelin și o sală de concerte cu 2.500 de locuri. Cele 650 de camere se remarcă prin opulență și printr-un design expansiv. Cea mai scumpă este penthouse-ul Sky Villas, care este dotat cu lift privat, un jacuzzi pe acoperiș cu vedere la The Strip, o piscină interioară, două dormitoare principale, mese de masaj, o saună, un bar cu 13 locuri, un minicinema și sală de sport. Acesta a fost proiectat de artistul britanic Damien Hirst.

1. Lover’s Deep Luxury Submarine, Castries (St. Lucia) – 175.000 USD pe noapte

St. Lucia este locul ideal pentru o evadare perfectă pentru milionarii care vor să-și impresioneze iubitele pentru că acest hotel a fost conceput special pentru cuplurile de îndrăgostiți. Acesta este cel mai scump hotel din lume și nici nu te poți aștepta la altceva pentru că este vorba, de fapt, de un hotel subacvatic de lux, care a fost construit în submarinul „Lover’s Deep”. Clienții au la dispoziție propriul căpitan, care îi va plimba la propriu cu acest submarin prin Marea Caraibelor, precum și bucătar și majodorm personali. Deși este foarte extravagant, fiecare minut petrecut la acest hotel merită fiecare bănuț, fiind chiar definiția clubului „Mile-Low”.

Foto: 123rf.com/Shutterstock

