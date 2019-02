Top 6 stațiuni din Bulgaria perfecte pentru escapade estivale (PUBLICITATE)

Dacă încă nu ți-ai făcut planuri pentru vacanța de vară, încă mai ai timp la dispoziție să prinzi ofertele speciale pregătite de turoperatorul Europa Travel pentru Târgul de Turism desfășurat online pe www.europatravel.ro. Rezervă minim 5 nopți de cazare pe litoralul bulgăresc cu plecare în perioada 01.07 – 31.08.2019 și primești transportul GRATUIT! Oferta este valabilă pentru rezervări efectuate și achitate integral în perioada 21.02-24.02, în limita locurilor disponibile!

Nisipurile de Aur – plaja cu cel mai fin și auriu nisip

Nisipurile de Aur este un magnet pentru tinerii în căutare de distracție care găsesc aici un număr foarte de mare de cluburi și baruri moderne, unde petrecerile sunt în toi din mai și pânâ în septembrie. Plaja aurie se întinde pe mai bine de 4 km, fiind scăldată de ape clare și calme numai bune pentru înot sau scufundări, mai ales că aici se găsesc și câteva centre nautice prestigioase. În zilele calde de vară când nu vrei să stai la plajă poți aluneca pe cele mai distractive tobogane în Parcul Acvatic Aquapolis ce dispune de mai multe piscine, inclusiv un râu leneș și o zonă dedicată celor mai mici membrii ai familiei. În plus, din Nisipurile de Aur poți pleca spre Pobiti Kamani – Pădurea din Piatră a Bulgariei, o atracție naturală ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO, unde se îngrămădesc numeroase stânci calcaroase cu forme ciudate pe o suprafață de aproximativ 7 kmp.

Sunny Beach – stațiunea familiilor

Cea mai populară stațiune de pe coasta bulgărească a Mării Negre, Sunny Beach se laudă cu 10 km de nisip fin, gălbui, care se unește cu plaja orașului Nessebar, fomând cea mai lungă fâșie de coastă din Bulgaria. Sunny Beach găzduiește unele dintre cele mai moderne resorturi așezate fix pe malul mării, unde familiile cu copii se pot relaxa în cele mai bune condiții turistice, multe dintre de centre SPA, parcuri acvatice, baruri de noapte, dar și zone amenajate special pentru cei mici.

Albena – cea mai verde stațiune de la Marea Neagră

Albena este destinația perfectă dacă plănuiești un sejur de relaxare într-o stațiune luxuriantă de pe coasta Mării Negre, dispunând de cele mai bune servicii de cazare și masă. Plaja lungă din nisip foarte fin este încadrată perfect de pădurea deasă de conifere ce îi dau locului o notă aparte de pitoresc, fiind numai bună pentru răsfăț la soare cât e vara de lungă. Albena este străbătută de câteva izvoare termale, fiind astfel potrivită pentru escapade balneo dispunând de un faimos centru SPA și de tratament.

Balcic, orașul Reginei Maria

Mica și pitoreasca stațiune Balcic aflată la circa 30 km distanță de Vama Veche, a aparținut României între anii 1913 – 1940. Perla de pe Coasta de Argint a Bulgariei a fost locul preferat al Reginei Maria care a poruncit ridicarea celui mai elegant palat de pe coasta Mării Negre. Castelul numit Cuibul Liniștit a devenit simbolul orășelului Balcic, fiind înconjurat de cele mai impresionante Grădini Botanice terasate din Europa de Est, locul unde Regina își găseas inspirația când picta. Plaja mică din nisip argintiu se arcuiește delicat în jurul golfulețului de smarald, fiind perfectă pentru câteva zile relaxante de vară.

Obzor, o perlă de la malul mării

Considerată a fi cea mai veche stațiune de pe litoralul bulgăresc, Obzor este o destinație liniștită cu o plajă lungă de 10 km arcuită elegant în jurul unui golf izolat, între Burgas și Varna. Cu o istorie fulminantă, Obzor s-a aflat sub numeroase stăpâniri de-a lungul timpului, astăzi încă păstrează amprentele vechilor greci care au numit așezarea Heliopolis – adică Orașul Soarelui. În această zonă, săpăturile arheologice au scos la iveală și ruinele cetății medievale Emona, unde potrivit legendelor s-a născut Regele trac Rez. În plus, de la Capul Emin poți capta cele mai bune priveliști asupra mării.

Constantin și Elena, ideal pentru relaxare

Populară mai ales pentru cele şapte izvoare minerale ce traversează întregul complex turistic, stațiunea Constantin și Elena a reprezentat pentru multă vreme SPA-ul natural al Bulgariei, unde numeroși artiști și celebrități obișnuiau să se retragă departe de aglomerația din marile orașe. Vizitează aici Palatul Euxinograd, fosta reședință a monarhilor bulgari, grădinile botanice cu ale sale crame medievale și Mănăstirea Constantin și Elena, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Bulgaria.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Speciala Targul de Turism

Sejur in Bulgaria – transport GRATUIT pentru rezervari de minim 5 nopti servicii de cazare Vara 2019 Litoral Bulgaria – perioada de calatorie cuprinsa intre 01.07 – 31.08.2019! Oferta este valabila pentru rezervari efectuate si achitate integral in perioada 21.02-24.02.2019, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.