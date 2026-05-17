Pe locul întâi la nivel mondial se află „The Unvanquished Tour” din centrul orașului Porto, Portugalia. Această experiență, care a câștigat același titlu și în 2024, este apreciată de turiști pentru explorarea istoriei, arhitecturii și recomandările culinare locale.

Cunoscut drept „The Unvanquished Tour in Porto City Center”, această experiență pornește de la doar aproximativ 15 lei și oferă turiștilor posibilitatea de a explora istoria de 2.000 de ani a orașului într-un tur ghidat.

„Conduși de un ghid pasionat, acest tur oferă perspective locale valoroase și recomandări”, se arată în descrierea oficială a experienței.

Turul începe la primăria orașului și include opriri la atracții emblematice, precum Avenida dos Aliados, unul dintre cele mai mari bulevarde din Porto, Livraria Lello, considerată una dintre cele mai frumoase librării din lume, și Igreja do Carmo, cunoscută pentru cea mai îngustă casă din Porto. Alte opriri includ universitatea din Porto, grădinile orașului, cartierul evreiesc, gara și celebrul pod Dom Luís.

Clasamentul global al celor mai bune experiențe

Lista celor mai bune experiențe din lume include tururi urbane imersive, drumeții de patru zile pe traseul Inca până la Machu Picchu, croaziere pitorești și excursii tematice. Iată primele 10:

Turul „The Unvanquished” în centrul orașului Porto, Portugalia Turul „Peaceful Hiroshima & Miyajima UNESCO 1 Day Bus Tour”, Hiroshima, Japonia „Barcelona într-o zi: Sagrada Familia, Parcul Guell, Orașul Vechi & Preluare”, Barcelona, Spania „Amsterdam All-Inclusive 90-Minutes Canal Cruise by Captain Jack”, Amsterdam, Olanda „Beatles Magical Mystery Tour”, Liverpool, Regatul Unit „Berlin’s Best: 2 Hour Walking Tour Third Reich and the Cold War”, Berlin, Germania „Turul pub-urilor istorice în grup mic”, Londra, Regatul Unit „Drumeția clasică de 4 zile pe traseul Inca către Machu Picchu din Cusco”, Cusco, Peru „Krakow-Zakopane: Telecabina, Băile Chocholow, Brânză și Vodcă”, Cracovia, Polonia „Amanda Cruise – Ha Long, Lan Ha Bay – All Inclusive 2D1N & 3D2N”, Hanoi, Vietnam

Conform datelor Tripadvisor, câștigătorii premiilor din 2026 au fost aleși pe baza numărului și calității recenziilor între 1 februarie 2025 și 31 ianuarie 2026. Turul din Porto a acumulat peste 26.000 de recenzii de cinci stele și a fost recomandat de 99,9% dintre turiști.

„Am avut plăcerea să-l avem ghid pe Diogo, care a fost extraordinar. A fost unul dintre cele mai bune tururi pe care le-am făcut vreodată. Ne-a oferit multe informații despre istoria Porto, situația actuală, recomandări și chiar și multe glume!”, a scris un turist într-una dintre recenziile pentru turul din Porto.

Un alt recenzor a descris turul drept „cea mai bună modalitate de a descoperi Porto”.

Alte atracții turistice în Porto

Deși turul costă mai puțin de 20 de lei, organizatorii specifică faptul că „prețul este flexibil – plătește cât crezi că merită experiența ta”, iar bacșișurile sunt „binevenite și așteptate”.

Pe lângă tur, Porto oferă numeroase alte atracții. Orașul situat pe malurile râului Douro este renumit pentru vinurile sale de Porto, produse încă din perioada romană, iar vizitatorii pot participa la degustări și tururi ale podgoriilor.

Gastronomia locală este un alt punct de atracție. Nu rata faimoasele pastel de nata, disponibile la prețuri de până la 1 euro (aproximativ 5 lei), sau mâncărurile tradiționale, cum ar fi bacalhau (cod sărat) sau Francesinha, un sandwich spectaculos cu carne, brânză topită și sos de bere.

Porto este ușor de explorat pe jos, dar turiștii pot opta și pentru o plimbare cu telecabina Gaia, ce oferă priveliști spectaculoase asupra orașului, sau pentru un tur cu trenul panoramic ori o croazieră pe râul Douro.

