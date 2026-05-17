Publicația elvețiană Blick, membră a grupului Ringier, atrage atenția asupra pericolelor alimentare din spatele mâncărurilor din hoteluri, iar Jessie Chambers, expertă în turism la Global Work and Travel, subliniază că nu toate alimentele care arată proaspete sunt și sigure.

Alimentele care pot fi riscante la bufetul all-inclusive

Bufetele din hoteluri oferă o gamă largă de opțiuni, de la preparate calde la fructe proaspete și deserturi. Totuși, multe dintre aceste alimente pot deveni un mediu propice pentru înmulțirea bacteriilor dacă nu sunt depozitate corect. Potrivit lui Chambers, câteva tipuri de mâncare necesită o atenție deosebită:

Fructele tăiate și salatele gata preparate

Deși par sănătoase, pot fi periculoase dacă au fost spălate cu apă contaminată sau au fost lăsate prea mult timp în aer liber. Orezul și pastele

Acestea sunt deosebit de vulnerabile la contaminare atunci când sunt păstrate la temperatura camerei, întrucât căldura favorizează proliferarea bacteriilor, ceea ce poate duce la probleme gastrointestinale. Brânzeturile moi și mezelurile

Produsele precum brânza cremoasă sau feliile de șuncă sunt sensibile la variațiile de temperatură și se pot contamina rapid dacă nu sunt păstrate corespunzător. Deserturile cremoase și sosurile

Tiramisu, prăjiturile cu cremă sau sosurile calde pot deveni periculoase dacă nu sunt menținute la temperaturi optime.

De ce bufetele pot reprezenta un risc

Problema principală nu este neapărat alimentul în sine, ci modul în care sunt gestionate mesele tip bufet. Cantitățile mari de mâncare sunt lăsate la dispoziția oaspeților pentru perioade lungi, facilitând dezvoltarea bacteriilor care pot duce la toxiinfecții alimentare.

În plus, folosirea acelorași ustensile de servire de către mai mulți oameni crește riscul de contaminare încrucișată.

„La temperaturi ridicate, mai ales vara, pericolul de înmulțire rapidă a germenilor este considerabil mai mare”, avertizează Chambers.

Cum să mănânci în siguranță la bufet

Deși riscurile există, vacanțele all-inclusive nu trebuie să fie evitate. Jessie Chambers recomandă câteva măsuri simple pentru a minimiza pericolele:

Alegeți preparatele gătite pe loc și evitați mâncărurile care par a fi stat deja o perioadă îndelungată.

Luați masa în timpul orelor de vârf, când se adaugă frecvent mâncare proaspătă.

Evitați alimentele lăsate la temperatura camerei, în special cele bogate în proteine sau creme.

Bufetele rămân un element central al vacanțelor all-inclusive, dar este important să alegem cu grijă ce punem pe farfurie. Așa cum relatează Blick, „nu tot ce arată apetisant în vacanță este neapărat și o alegere bună”. Cu un ochi atent la detalii și câteva măsuri de precauție, mesele de vacanță pot rămâne o plăcere sigură.

