Noul medicament, care se administrează sub formă de comprimate, are un mecanism de acțiune complet diferit de cel al medicamentelor bine cunoscute pe bază de GLP-1, cum ar fi Ozempic, care se administrează prin injecții. Medicamentele GLP-1 afectează senzația de foame prin semnale transmise între intestin și creier, dar au adesea efecte secundare, cum ar fi pierderea poftei de mâncare, reducerea masei musculare și probleme gastrointestinale.

Noua substanță activează în schimb metabolismul în mușchii scheletici. În studiile efectuate pe animale, tratamentul a demonstrat efecte benefice atât asupra controlului glicemiei, cât și asupra compoziției corporale, fără efectele secundare asociate medicamentelor actuale pe bază de GLP-1. Un studiu clinic inițial de fază I, care a implicat 48 de subiecți sănătoși și 25 de persoane cu diabet de tip 2, arată că și oamenii tolerează bine tratamentul.

„Rezultatele noastre indică un viitor în care putem îmbunătăți sănătatea metabolică fără a pierde masa musculară. Mușchii sunt importanți atât în diabetul de tip 2, cât și în obezitate, iar masa musculară este, de asemenea, direct corelată cu speranța de viață”, spune unul dintre cercetătorii din spatele studiului, Tore Bengtsson, profesor la Departamentul de Bioștiințe Moleculare, Institutul Wenner-Gren, Universitatea din Stockholm.

Recomandări VIDEO Neştiuta poveste a lui Ianis, eroul de 17 ani care a salvat de la înec o tânără, în staţiunea Costineşti

Substanța medicamentoasă se bazează pe o moleculă – un tip de agonist β2 pe care cercetătorii l-au dezvoltat în laborator. Molecula poate activa căi de semnalizare importante din organism într-un mod nou, care are un efect pozitiv asupra mușchilor fără a stimula excesiv inima, ceea ce este o problemă cunoscută în cazul agoniștilor β2.

„Acest medicament reprezintă un tip complet nou de tratament și are potențialul de a fi de o mare importanță pentru pacienții cu diabet de tip 2 și obezitate. Substanța noastră pare să favorizeze pierderea în greutate sănătoasă și, în plus, pacienții nu trebuie să facă injecții”, spune Shane C. Wright, profesor asistent la Departamentul de Fiziologie și Farmacologie al Institutului Karolinska, unul dintre cercetătorii care au realizat studiul. Noul tip de medicament nu numai că acționează singur, dar poate fi combinat cu GLP-1, datorită mecanismelor lor de acțiune diferite. „Acest lucru le face valoroase atât ca tratament de sine stătător, cât și în combinație cu medicamentele GLP-1”, spune Shane C. Wright.

Următorul pas este un studiu clinic de fază II mai amplu, planificat de Atrogi AB, compania care dezvoltă tratamentul. Scopul studiului este de a vedea dacă aceleași efecte pozitive observate în modelele preclinice apar și la persoanele cu diabet de tip 2 sau obezitate.