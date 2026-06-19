O fostă însoțitoare de bord a explicat pentru publicația poloneză Fakt, membră a trustului Ringier, că nu este nevoie de strategii complicate sau de instrumente plătite pentru a prinde cele mai bune oferte.

Potrivit acesteia, cel mai eficient secret se află ascuns într-un instrument gratuit, pe care milioane de oameni îl folosesc zilnic, dar fără a-i exploata adevăratul potențial: Google Flights.

Autoarea popularului cont de travel @hacks.travel de pe platforma TikTok a publicat un material video care a devenit rapid viral, adunând peste 2,7 milioane de vizualizări. În cadrul clipului, fosta stewardesă a explicat pașii exacți pentru a forța algoritmul să afișeze prețuri ireal de mici.

În loc să introducă o destinație fixă și o dată calendaristică precisă, ea recomandă o abordare complet inversă:

Pasul 1: Accesează Google Flights și introdu doar orașul de plecare (de exemplu, București).

Accesează Google Flights și introdu doar orașul de plecare (de exemplu, București). Pasul 2: Lasă complet gol câmpul destinației.

Lasă complet gol câmpul destinației. Pasul 3: Deschide calendarul și selectează opțiunea „Date flexibile” (Flexible dates).

Deschide calendarul și selectează opțiunea „Date flexibile” (Flexible dates). Pasul 4: Alege durata dorită a sejurului (ex: un weekend, o săptămână) și luna în care vrei să călătorești.

„Este o strategie imbatabilă. Sistemul va analiza absolut toate zborurile din luna respectivă, de exemplu luna martie, și va selecta automat cea mai ieftină opțiune posibilă. Nici nu pot să vă spun câți bani am reușit să economisesc aplicând această metodă”, a subliniat fosta însoțitoare de bord în clipul său.

După introducerea acestor parametri, platforma generează o hartă interactivă mondială, unde utilizatorul poate vedea dintr-o singură privire prețurile orientative către sute de orașe. În materialul său, ea a exemplificat cu prețuri extrem de avantajoase pentru destinații îndepărtate precum Los Angeles, Chicago, Miami sau Toronto, dar și pentru rute europene extrem de căutate în Spania, Irlanda sau Grecia.

Care este capcana din spatele prețurilor mici?

Deși recomandarea a stârnit un val de entuziasm și mulți utilizatori au confirmat că metoda funcționează perfect pentru vacanțele în afara sezonului de vârf, secțiunea de comentarii a adunat și numeroase reacții sceptice din partea călătorilor pățiți.

Mulți internauți au atras atenția că algoritmul Google Flights prioritizează prețul cel mai mic, dar acest lucru vine adesea la pachet cu un confort extrem de redus în timpul călătoriei.

Experții în turism admit că prețurile minime afișate pe harta interactivă pot include uneori escale lungi sau companii low-cost care percep taxe mari pentru bagajele de mână. Cu toate acestea, metoda rămâne un instrument excelent de pornire pentru persoanele care au flexibilitate totală, nu sunt legate de o dată fixă și sunt dispuse să își aleagă destinația de vacanță în funcție de oportunitățile financiare pe care le oferă piața în acel moment.