Pentru Alexandru Burcă, anul 2026 pare să fie definitoriu. Încă de pe băncile facultății, tânărul și-a adjudecat un rol principal în serialul „Trafic”, unde îi dă viață lui Bogdan, un personaj intens încercat de destin. De la scene de luptă cu mici incidente pe set, până la momente cu o încărcătură emoțională profundă care l-au scos din zona de confort, Alexandru s-a făcut remarcat în echipă.

De pe băncile facultății, direct în distribuția serialului „Trafic”

Libertatea: Cum a apărut acest proiect în viața ta?

Alexandru Burcă: Eram la facultate. M-a chemat Domnica Cârciumaru la casting și m-am dus cu toată încrederea în mine. Și am sperat să fac în așa fel încât dacă nu iau castingul, măcar să fiu văzut și să arăt că pot să fac ce mi se cere. Și am luat castingul.

Între timp ai absolvit facultatea?

Sunt încă student. Am trecut anul patru la UNATC.

Care a fost scena din serialul „Trafic” care te-a scos din zona ta de confort?

În general toate scenele care necesită o încărcătură emoțională un pic mai mare. Adică personajul meu vede niște chestii și se întâmplă niște chestii și trebuie să reacționeze într-un mod la ele. Sunt destul de puternice aceste situații. Pierde multe chestii Bogdan din viața lui. Pierde și îl doare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

S-au întâmplat și mici accidente în scenele de bătaie?

S-au întâmplat, dar nu grave. M-am tăiat eu un pic la un deget la un moment dat și am pus un plasture și am continuat, adică n-a fost nimic grav.

Ce sfaturi ai primit de la Tudor Chirilă sau de la Dragoș Bucur?

Cu Dragoș joc mai mult. Cu Tudor nu prea ne-am întâlnit pe set neapărat. Am vorbit în particular cu fiecare. Sunt niște oameni super mișto amândoi. Dragoș mai mult, poate nu neapărat sfaturi, dar vorbe de bine, o vorbă de încurajare atunci când aveam de filmat ceva, să fim amândoi pe aceeași lungime de undă. Nu sfaturi propriu-zise, dar vorbe de încurajare.

Părinții, iubita cum au privit această reușită a ta?

Părinții mei sunt foarte mândri și mă bucur că am reușit să-i fac fericiți și să-i fac mândri. Pot să zic că mă împlinește și pe mine lucrul ăsta. Iubită nu am, deci nu ar fi avut cine să reacționeze.

Alexandru Burcă, planuri de vacanță la Constanța și pregătirea licenței

Ce planuri ai pentru vara asta?

Filmările s-au terminat. Momentan să mă relaxez, să-mi iau un pic de vacanță, cum se face. Să mă duc un pic la Constanța, acasă. Eu sunt din Constanța. Să stau un pic cu rudele, cu prietenii cu care nu m-am mai văzut de mult. Și nu o să dureze neapărat foarte mult vacanța asta, pentru că o să încep lucrul la licență. Acum, imediat. Și deci intrăm dintr-o treabă în alta, dar e foarte bine pentru că e treabă de făcut.

Deci la fix a venit serialul de la Pro TV ca să nu te încurce cu licența.

Da. A venit fix cum trebuie. S-au așezat foarte bine lucrurile. 2026 cred că este anul meu.

Cum a fost să lucrezi cu Anghel Damian?

Mi-a plăcut pentru că este un tip de regizor căruia nu-i place să lase lucrurile neapărat la suprafață și intră un pic în profunzime și în psihologia personajului și în de ce -uri – de ce face el asta și de ce zice asta. Și cred că m-a ajutat foarte mult și ca lucru actor-regizor să capăt experiență de la el, de la modul de lucru și de la toate secvențele.

Ce așteptări ai în urma acestui rol?

Păi nu știu ce așteptări să am. Adică sunt conștient că se va schimba ceva. Nici nu știu dacă sunt pregătit neapărat de această schimbare. Încerc doar să o iau cu calm, să nu mă agit prea tare și să iau lucrurile așa cum sunt și așa cum vin.

Foto: Pro TV

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE