„Din cauza condiţiilor meteorologice şi a întreruperii alimentării cu energie electrică la staţia de pompare SP4, furnizarea apei potabile va fi întreruptă începând cu ora 19:30 până în data de 21.07.2026, ora 09.00, cu posibilitate de prelungire”, a anunțat, luni după-amiază, operatorul de apă Hidro Prahova SA.

Afectați de această întrerupere vor fi abonați din mai multe zone ale oraşului Breaza şi din comuna Adunaţi, relatează News.ro. Reluarea furnizării apei în zonele afectate se va face treptat, după remedierea defecţiunii şi repunerea în funcţiune a sistemului de alimentare, a precizat compania.

Luni, zeci de locuințe din orașele Breaza, Comarnic şi din comuna Adunaţi din judeţul Prahova sunt inundate în urma ploilor torenţiale. La Breaza, precipitaţiile au reactivat două alunecări de teren mai vechi, lângă care sunt situate case.

O furtună puternică a provocat duminică după-amiază o viitură în Bușteni, inundând DN1 și mai multe străzi, inclusiv strada Telecabinei, unde au fost raportate pagube semnificative. În acest context, autoritățile au intervenit pentru a gestiona situația. O femeie a fost luată de ape la intrare în oraș și zeci de mașini au fost surprinse de viitură pe drumurile din localitate.

De asemenea, Drumul Național 1 a fost blocat, luni după-amiază, în zona Comarnic–Nistorești, din cauza apei acumulate pe carosabil în urma ploilor torențiale. Circulaţia a fost restricţionată pe sensul Ploieşti-Braşov, între kilometrii 99 şi 100, în localitatea Nistoreşti şi la km 107 în oraşul Comarnic.

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