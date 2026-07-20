Imaginile cu nori imenși de fum au devenit familiare în cazul Rusiei, în condițiile în care Ucraina își concentrează apărarea pe atacuri cu drone asupra rafinăriilor și fabricilor militare din teritoriul rus.

Mai nou, Ucraina a atacat sâmbătă noaptea două centre logistice aparținând Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Wildberries operează similar ca retailerul online american Amazon, care nu este prezent în Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat efectuarea unor atacuri asupra unor depozite Wildberries din regiunile Moscova și Tambov. Depozitele respective erau folosite pentru livrarea unor componente aflate sub sancțiuni și necesare pentru producția de drone și echipamente de navigație.

Potrivit unor surse rusești, opt angajați ai companiei au fost uciși și alții peste 80 au fost răniți. Pagubele materiale sunt, de asemenea, imense.

Unul dintre spațiile de depozitare lovite și distruse se întindea pe o suprafață de 350.000 de metri pătrați și asigura 7% din capacitatea totală de depozitare a companiei.

Ziarul Vedomosti scrie că pagubele totale, inclusiv bunurile distruse, se ridică până la 557 de milioane de euro, iar reparațiile vor dura între 12 și 24 de luni. Alte surse, precum publicația rusă independentă iStories, estimează pagubele la peste un miliard de euro. Pierderile din perturbarea proceselor logistice nu au fost luate în considerare.

O altă publicați rusă independentă, The Bell, nu crede că afacerea Wildberries va fi blocată de atacuri. Cu toate acestea, ar putea exista perturbări, în special în zona metropolitană a Moscovei, cea mai populată regiune din Rusia. Oamenii din această zonă resimt deja efectele războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, deoarece atacurile cu drone au devenit obișnuite pentru ei, iar combustibilul este insuficient.

Publicația rusă din exil Meduza a descoperit că Wildberries nu își asumă eventualele pierderi ale clienților săi. Conform unei clauze contractuale, care a intrat în vigoare din 7 iulie, Wildberries nu își ia nicio răspundere în cazul daunelor cauzate de atacurile cu drone. Se pare că retailerul online s-a protejat la timp pentru noua realitate a războiului.

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