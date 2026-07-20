„Am decis imediat să plec de la eveniment”

Într-o declarație acordată la emisiunea „Interviurile Adevărul”, șefa diplomației române a ținut să precizeze că interacțiunea a fost una pur întâmplătoare și că a plecat imediat ce a aflat că cei doi influenceri controversați se află la același eveniment.

Conform precizărilor făcute de Oana Țoiu, frații Tate au participat la o recepție organizată în capitala Statelor Unite înaintea unei reuniuni ministeriale. La eveniment erau prezenți numeroși diplomați străini și oficiali ai administrației americane. Ministrul român a subliniat că delegația de la București nu a avut acces la lista de invitați și nu a putut controla cine participă la dineu, evenimentul fiind gestionat în totalitate de gazdele americane.

„În momentul în care am aflat că sunt prezenți la acea recepție și că unul dintre frații Tate ne-a abordat într-un grup mai larg de conversație, am decis imediat să plec de la eveniment. Nu a existat nicio conversație individuală. Noi nu cunoșteam lista invitaților, nu aveam control asupra acesteia și nu aveam informații în acest sens“, a declarat Oana Țoiu.

Oana Țoiu s-a bucurat de arestarea fraților Tate

Oana Țoiu a reamintit că activitatea sa politică și parlamentară s-a concentrat mereu pe combaterea exploatării persoanelor vulnerabile, susținând pedepse mult mai aspre și confiscarea extinsă a averilor provenite din activități ilicite.

Chiar și în contextul unui eveniment public unde protocolul este de obicei mai relaxat, prezența unor personaje acuzate de viol și trafic de minori a fost considerată inacceptabilă. Ministrul a explicat că decizia de a pleca imediat a fost un semnal diplomatic obligatoriu, o delimitare clară a statului român față de imaginea publică a celor doi frați.

În plus, oficialul și-a exprimat satisfacția față de arestarea recentă a celor doi influenceri.

Frații Tate, arestați de FBI la Miami în baza unui mandat britanic

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă, 18 iulie, în Miami, de către autoritățile federale americane. Reținerea celor doi s-a făcut în baza unei solicitări oficiale de extrădare transmise de Regatul Unit, unde Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a formulat un nou set de acuzații extrem de grave. Faptele investigate de procurorii britanici s-ar fi petrecut pe o perioadă extinsă, între iulie 2010 și august 2017.

Andrew Tate este investigat în Marea Britanie pentru viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, agresiune fizică și deținere sau distribuire de imagini indecente cu minori, precum și pornografie extremă. În ceea ce îl privește pe Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, mandatul britanic include o acuzație de agresiune sexuală, două acuzații de viol și trei capete de acuzare privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane.

De cealaltă parte, apărarea celor doi influenceri susține că întregul dosar este orchestrat din considerente politice. Avocatul american al fraților Tate, Joseph McBride, a declarat public că noile acuzații formulate de Londra sunt lipsite de fundament real și sunt menite doar să le blocheze activitatea publică. Acesta s-a arătat optimist că judecătorii federali din Statele Unite vor respinge cererea de extrădare și vor dispune eliberarea clienților săi după analizarea probelor depuse la dosar.

Problemele juridice din România și fenomenul „hipermasculinității”

Arestarea din Statele Unite adaugă un nou capitol la problemele legale pe care frații Tate le au deja în Europa de Est. Cei doi au fost trimiși în judecată și de procurorii DIICOT din România, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Deși dosarul din România a fost intens mediatizat, procesul a înregistrat stagnări repetate în faza de cameră preliminară din cauza unor nereguli procedurale și juridice identificate de avocați, acuzațiile fiind respinse ferm de către inculpați.

Andrew și Tristan Tate au atras milioane de urmăritori la nivel global, în special tineri și adolescenți, prin promovarea unui stil de viață opulent, bazat pe mașini de lux și avioane private. Mesajele lor, adesea asociate de experți cu misoginismul și o formă agresivă de hipermasculinitate, au fost intens criticate de organizațiile pentru drepturile omului.

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