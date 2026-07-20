Medicii de la Spitalul Floreasca: „Trimiterea în sistemul privat și tăierile salariale vor fi un mare minus”

Medicii de la cel mai mare spital de urgență din România au ieșit la proteste în fața instituției, împreună cu colegii lor asistenți medicali, infirmieri și brancardieri. Ei au tras un semnal de alarmă privind efectele de lanț pe care le va produce noua lege a salarizării propusă de Guvernul Bolojan, dar și lipsa acută de cadre medicale din spitalele de stat.

„Facem doar grevă de avertisment. Nu cerșim bani, nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă din spitalele de stat. Vrem deblocarea posturilor, iar sporurile pentru gărzile din sâmbete, duminici și sărbători legale să fie recunoscute și remunerate corespunzător. În acest moment, avem o nevoie stringentă de infirmiere și asistente medicale, sunt posturi libere pe care le așteptăm să fie deblocate”, a spus dr. Constantin Oprescu, medic chirurg la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca).

„Gărzile să fie plătite corect, altfel medicii vor migra la privat!” Câți bani pierd cadrele medicale pe noua lege a salarizării
Cadre medicale de la Sp. Urgență Floreasca în grevă de avertisment. Foto: Libertatea/ Vlad Chirea

Proiectul propune ca doar 10% din totalul personalului medical dintr-un spital să mai poată beneficia de sporul maxim de condiții deosebite.

,,Într-un spital de urgență cum este Floreasca, toți suntem o familie și toți facem eforturi deosebite de dimineață până seara și de seara până dimineața. Să limitezi la 10% procentul celor care primesc sporuri de condiții deosebite este imposibil; toți facem eforturi deosebite, de jos, de la infirmieră, până la manager. Dacă nu vom fi ascultați, vom merge la grevă generală. Noua lege va însemna un mare minus, iar medicii vor migra evident în privat, ceea ce este un mare minus pentru omul de rând care nu își permite un sistem privat”, a mai spus medicul.

Dr. Victor Ionescu este un tânăr medic specialist epidemiolog, care a dorit să calce pe urmele părinților, mama fiind oftalmolog, și a dat la Medicină. Și-a ales epidemiologia, a făcut un rezidențiat pe post și în  momentul de față este angajat la Spitalul Floreasca, unde are un salariu lunar de 10.000 de lei. 

„Infecțiile nosocomiale și prevenirea lor reprezintă un efort de echipă, ca și acordarea îngrijirilor medicale. Avem nevoie să ne protejăm pacienții, să respectăm protocoalele și echipamentele de protecție. Pentru ca toate acestea să funcționeze, trebuie să fim motivați. Dacă oamenii sunt motivați, igiena mâinilor se face corect și infecțiile scad. Prezența mea aici este un efort de solidaritate, pentru că salariile le vor scădea tuturor și trebuie să fim toți solidari în acest protest”, a spus medicul.

Calculul pierderilor salariale: Cât scade venitul lunar pe noua lege

Simulările realizate de Federația Sanitas prin calculatorul de salarizare (Anexa II – Proiect Legea Salarizării 2026) arată că scăderile dramatice de venituri sunt provocate de plafonarea și tăierea sporurilor pentru condiții deosebite de muncă (de exemplu, de la 85% la 20% sau 30%), chiar dacă salariul de bază înregistrează o ajustare teoretică.

1. Medic Primar (SAJ / ATI / UPU / CPU) – Cu ture, nopți (48h) și SDSL (Sâmbete, Duminici și Sărbători Legale) 

  • Venit actual: 36.704 lei
  • Venit nou proiect: 30.486 lei
  • Scădere: -6.218 lei (-16,9%)
    (Sporul de condiții scade de la 85% la 20%)

2. Medic Primar (SAJ / ATI / UPU / CPU) – Fără ture, fără SDSL

  • Venit actual: 32.885 lei
  • Venit nou proiect: 29.202 lei
  • Scădere: -3.682 lei (-11,2%)
    (Sporul de condiții scade de la 85% la 30%)

3. Medic Primar (Clinică)

  • Venit actual: 26.149 lei
  • Venit nou proiect: 22.055 lei
  • Scădere: -4.094 lei (-15,7%)
    (Sporul de condiții scade de la 55% la 20%)
„Gărzile să fie plătite corect, altfel medicii vor migra la privat!” Câți bani pierd cadrele medicale pe noua lege a salarizării

4. Asistent medical / Tehnician dentar principal (SAJ / ATI / UPU) – Ture de noapte (36h) și SDSL (36h)

  • Venit actual: 13.795 lei
  • Venit nou proiect: 12.729 lei
  • Scădere: -1.065 lei (-7,7%)

5. Asistent medical / Tehnician dentar principal (SAJ / ATI / UPU) – Cu ture și SDSL (48h)

  • Venit actual: 14.416 lei
  • Venit nou proiect: 13.868 lei
  • Scădere: -548 lei (-3,8%)
„Gărzile să fie plătite corect, altfel medicii vor migra la privat!” Câți bani pierd cadrele medicale pe noua lege a salarizării

Marile confederații cer sprijinul președintelui României, Nicușor Dan: „Consultările au fost pur formale”

Pe fondul tensiunilor din sistemul sanitar, cele mai mari patru confederații sindicale din țară, CNS Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, CSDR și CSN Meridian, au transmis o adresă oficială către Palatul Cotroceni. Aceștia acuză Guvernul interimar că încearcă să treacă o lege esențială fără un dialog social autentic și solicită o întâlnire de urgență cu președintele României, Nicușor Dan.

Cele patru mari confederații sindicale naționale cer o întâlnire de urgență cu președintele Nicușor Dan.

Proiectul noii Legi a salarizării bugetarilor (elaborat de Guvernul interimar), în loc să corecteze inechitățile vechii legi (153/2017)le adâncește și creează noi dezechilibre între categoriile de angajați din sectorul public, susțin sindicaliștii în scrisoarea deschisă transmisă Administrației Prezidențiale.

Criticile sindicaliștilor la adresa procesului de consultare sunt:

  • Consultările informale cu sindicatele au fost pur formale și extrem de scurte (maximum două ore pentru fiecare familie bugetară).
  • Proiectul ignoră observațiile și propunerile avansate de federațiile sindicale.
  • Proiectul nu a fost dezbătut în Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social.

Contextul politic critic invocat:

  • Guvernul demis acționează în regim interimar.
  • Parlamentul se află în vacanță parlamentară, iar dezbaterile sunt limitate (inclusiv prin posibilitatea votului electronic).

Sindicatele îi cer președintelui Nicușor Dan, ca garant al păcii și justiției sociale, un angajament public clar de a susține nepromovarea acestei legi în forma actuală, pentru a garanta un proces legislativ responsabil și echitabil.

Peste 15.000 de cadre medicale din toată țara au oprit lucrul. Poveștile cadrelor medicale de la Spitalul Floreasca din București care au ieșit la protest sunt tulburătoare. Medicii și angajații din spitale, care au participat la grevă au scandat:„Politicienii să răspundă pentru asta


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