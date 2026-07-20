Ședință de Consiliu General pentru intrarea în insolvență a STB

Ciucu a explicat că această măsură, deși una extrem de dură și evitată în mod tradițional de clasa politică, reprezintă în realitate un mecanism de protecție economică în fața creditorilor. Prin intermediul unui plan de restructurare validat de un judecător sindic, STB ar putea să își continue activitatea fără riscul iminent ca toate conturile să fie blocate definitiv, asigurându-se astfel plata salariilor angajaților și circulația mijloacelor de transport în comun.

„Repet: nu îmi doresc insolvența STB. Mulți politicieni evită chiar și să rostească acest cuvânt. Însă am ajuns la concluzia că este singura măsură responsabilă prin care putem salva compania de la faliment, proteja salariile angajaților și opri acumularea unor penalități tot mai mari, precum și ieșirea din contracte incorecte și lipsite de logică economică”, a scris primarul Bucureștiului într-un mesaj pe Facebook.

Datoriile sufocante care riscă să bage Capitala în incapacitate de plată

Ciprian Ciucu a subliniat că acumulările de miliarde de lei reprezentând datorii vechi, la care se adaugă sute de milioane de lei drept penalități de întârziere, au creat un dezechilibru major. Unii dintre marii creditori au solicitat deja, în repetate rânduri, poprirea conturilor societății, fapt ce ar fi putut paraliza complet transportul la suprafață.

„Pentru a înţelege dimensiunea dezastrului, costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile şi penalităţile aferente, depăşeşte 80% din bugetul anual al Primăriei Municipiului Bucureşti”, spune Ciprian Ciucu.

Eșecul negocierilor cu sindicatele și managementul companiei

Decizia de a apela la asistența unui judecător sindic vine după mai multe luni în care s-a încercat găsirea unei căi de mijloc pe cale amiabilă. Primarul Capitalei a dezvăluit că a solicitat încă din luna februarie echipei de management și organizațiilor sindicale din cadrul STB să agreeze un plan comun de măsuri și eficientizare economică, însă demersurile sale nu au primit niciun răspuns concret din partea partenerilor de dialog.

„Am cerut managementului şi sindicatelor să agreeze un plan de măsuri încă din luna februarie. Din păcate nu s-a întâmplat nimic până acum, sufletu’”, a scris liberalul.

Ciprian Ciucu avertizează că STB riscă să treacă direct în faza de faliment, moment în care redresarea activității ar deveni imposibilă, iar patrimoniul ar fi executat silit.

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