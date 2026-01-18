Idei de evitat

Vremea geroasă îi determină pe mulți dintre noi să caute sfaturi despre cum să se încălzească eficient. Când vine vorba de sfaturi, internetul este plin de idei excentrice, unele dintre ele ingenioase… iar altele, ca în acest caz, clar de evitat.

Acest lucru este valabil în special pentru un videoclip publicat pe rețeaua socială X, care a adunat deja peste un milion de vizualizări.

„Când este foarte frig afară, pune-ți prima șosetă, apoi o bucată de folie de aluminiu pe vârful degetelor de la picioare, apoi o a doua pereche de șosete și picioarele tale vor fi mai calde”, explică Jonathan Coni Astuces, un influencer cu peste 1,3 milioane de urmăritori.

Înfășurarea degetelor de la picioare într-o bucată de folie ar putea fi soluția miraculoasă la înghețarea picioarelor iarna? „Nu funcționează, e chiar mai rău”, „Am făcut-o pentru că îmi era frig în cizme. Când am ajuns acasă, folia era făcută confetti”, se arată în video. Iar problema merge mult mai departe de atât. Vă explicăm.

Cum funcționează folia de aluminiu?

În primul rând, este important să ne uităm la proprietățile faimoasei folii de aluminiu. Contrar credinței populare, aceasta nu produce căldură. Cu toate acestea, are capacitatea de a reflecta căldura. De aceea, vă recomandăm să utilizați partea lucioasă, care acționează ca o oglindă termică.

Dar cum rămâne cu proprietățile sale izolatoare? Dacă aveți în minte imaginea celebrei pături de supraviețuire, trebuie să știți că, de fapt, aceasta nu este făcută în întregime din aluminiu. Pe cont propriu, acest metal foarte subțire nu este izolant.

Pentru a fi eficientă,folia trebuie combinată cu alte materiale, cum ar fi spuma, lâna sau un strat de aer. În caz contrar, aluminiul, care este, de asemenea, cunoscut ca fiind un excelent conductor termic, vă poate face chiar să vă fie frig. Mai ales atunci când intră în contact cu tălpile reci ale pantofilor.

Crește riscul de infecții fungice

Te-ai prins: să-ți înfășori degetele de la picioare ca pe un ambalaj nu aduce niciun avantaj, dimpotrivă. Și pe bună dreptate: picioarele noastre au peste 250.000 de glande sudoripare și pot produce până la o jumătate de litru de transpirație pe zi. Prin reducerea circulației aerului și favorizarea umidității, acest truc crește riscul de infecții fungice, iritații și roșeață.

Și mai există o problemă ridicată de mai mulți internauți: rănile. Pe măsură ce aluminiul se mișcă, acesta se poate fărâmița și chiar descompune, provocând mici tăieturi. Vindecarea acestora poate dura mult timp, mai ales în zonele umede, și iarna, când este dificil să vă lăsați picioarele în aer liber.

Care sunt alternativele?

Așa că cel mai bine este să eviți acest truc și să optezi pentru soluții mult mai simple și mai eficiente: șosete din materiale naturale, cum ar fi lâna, sau încălțăminte adaptată temperaturilor de iarnă.

Și nu în ultimul rând, când ajungeți acasă, este, de asemenea, recomandat să evitați scufundarea picioarelor reci într-o baie prea fierbinte. Și în acest caz, șocul termic ar putea duce la degerături sau dureri inutile.

