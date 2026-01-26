Ce este virusul Chikungunya?

Chikungunya este o boală virală transmisă de țânțari care provoacă febră și dureri articulare severe. Este cauzată de un virus cu acid ribonucleic (ARN) care aparține genului alphavirus din familia Togaviridae, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Numele „chikungunya” provine dintr-un cuvânt din limba kimakonde din sudul Tanzaniei, care înseamnă „cel care se apleacă” și descrie aspectul aplecat al persoanelor infectate cu dureri articulare severe (artralgie). Virusul Chikungunya (CHIKV) se transmite la om prin înțepăturile țânțarilor femele infectate, cel mai frecvent țânțarii Aedes aegypti și Aedes albopictus. Aceste două specii pot transmite și alte virusuri, inclusiv virusurile dengue și Zika.

Ele înțeapă în principal în timpul zilei, iar activitatea lor poate atinge vârfuri dimineața devreme și după-amiaza târziu. Chikungunya a fost identificat pentru prima dată în Republica Unită Tanzania în 1952 și, ulterior, în alte țări din Africa și Asia. Primele focare urbane au fost înregistrate în Asia în anii 1970, dar din 2004, focarele de CHIKV au devenit mai frecvente și mai răspândite.

Chikungunya este răspândit în regiunile tropicale și subtropicale, fiind detectat în 119 dintre cele 195 de țări ale lumii, inclusiv în destinații populare precum America Latină, Africa și Asia de Sud-Est, conform Travel Book. În Europa, au fost raportate cazuri în Franța (Provența-Alpi-Coasta de Azur, Bordeaux și coasta Atlanticului) și Italia (Verona, Modena).

Simptome și complicații

Simptomele chikungunya apar între 2 și 12 zile după ce pacientul a fost mușcat de țânțarul infectat. Chikungunya este rareori fatal. Majoritatea simptomelor sunt, în general, autolimitate și durează 2-3 zile.

Boala se caracterizează printr-o apariție bruscă a febrei, care este frecvent însoțită de dureri articulare. Alte semne și simptome frecvente includ dureri musculare, cefalee, greață, oboseală și erupții cutanate. Durerea articulară este adesea debilitantă și durează de obicei câteva zile, dar poate fi prelungită, durând săptămâni, luni sau chiar ani, potrivit OMS.

Majoritatea pacienților se recuperează complet după infecție; cu toate acestea, au fost raportate cazuri ocazionale de complicații oculare, cardiace și neurologice asociate infecțiilor cu CHIKV.

„Schimbările climatice contribuie la extinderea habitatului țânțarilor tropicali”, explică medicul Markus Frühwein, specialist în boli tropicale, potrivit Travel Book. El subliniază că, deși mușcăturile de țânțari nu pot fi evitate complet, riscul de îmbolnăvire poate fi redus semnificativ prin măsuri preventive adecvate.

„Aceste simptome dispar de obicei în câteva zile, dar durerile articulare pot persista luni întregi, afectând serios calitatea vieții pacienților”, adaugă dr. Frühwein. În prezent, nu există un tratament specific pentru Chikungunya.

Cum să te protejezi în timpul călătoriilor

„Prevenirea mușcăturilor de țânțari activi în timpul zilei este o provocare, deoarece sunt mici și greu de observat. Totuși, o combinație de măsuri preventive poate reduce semnificativ riscurile”, subliniază dr. Frühwein.

Pentru a evita mușcăturile de țânțari, în special pe timpul zilei, specialiștii recomandă următoarele măsuri simple:

– Spray împotriva țânțarilor: Aplică spray anti-țânțari pe piele și haine în mod regulat.

– Îmbrăcăminte adecvată: Poartă haine deschise la culoare, lungi și lejere. Acestea oferă protecție și ajută la identificarea rapidă a insectelor.

– Cazare: Alege spații prevăzute cu plase de țânțari și aer condiționat.

– Plase de țânțari: Folosește-le mai ales în aer liber sau în camere fără aer condiționat.

– Vaccinare: În unele cazuri, vaccinarea poate fi recomandată. Consultă un medic pentru a stabili dacă este necesar.

„Recomand cu tărie consultarea unui medic înainte de a pleca în regiuni tropicale sau subtropicale. Informarea și luarea măsurilor preventive sunt esențiale pentru a evita surprizele neplăcute în vacanță”, concluzionează dr. Frühwein.

