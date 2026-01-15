Cum funcționează uscarea rufelor la temperaturi sub zero

Când rufele sunt expuse la temperaturi sub zero grade, apa din țesături îngheață. Totuși, în loc să se topească, apa poate trece direct din stare solidă în stare gazoasă printr-un proces numit sublimare.

Fenomenul fizic denumit sublimare reprezintă trecerea directă a unei substanțe din stare solidă în stare gazoasă, fără a trece prin starea lichidă intermediară.

„Datorită acestui fenomen fizic, umiditatea dispare din materiale fără evaporare clasică”, explică un articol al jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International. Eficiența acestui proces depinde de un nivel scăzut de umiditate a aerului, ceea ce se întâmplă frecvent pe timp de iarnă, mai ales în zilele senine și reci.

În schimb, vremea umedă sau cu ninsoare reduce șansele de uscare, iar materialele rămân rigide sau umede. Un semn important că procesul nu este finalizat este rigiditatea țesăturilor. Doar atunci când acestea redevin moi, rufele sunt complet uscate. Introducerea lor prea devreme într-un mediu cald poate duce la reabsorbția umezelii.

Hainele se pot usca la fel de bine afară, ca și lângă un calorifer, în timpul iernii. Sursa foto: Shutterstock.

Beneficii ignorate ale uscării rufelor în aer liber iarna

Principalul avantaj al uscării afară iarna constă în menținerea calității aerului din locuință. Rufele nu eliberează umezeală în interior, prevenind astfel formarea mucegaiului și a mirosurilor neplăcute. Totodată, această metodă este mai blândă cu țesăturile.

Spre deosebire de uscătoarele care folosesc temperaturi ridicate și mișcări agresive, uscarea naturală păstrează integritatea fibrelor, prelungind durata de viață a hainelor și menținerea culorilor. Acest lucru este esențial pentru materialele delicate.

Pe lângă acestea, prosoapele și rufele din frotir beneficiază suplimentar: după uscarea la rece, acestea devin mai moi și mai absorbante. Din acest motiv, metoda este considerată una dintre cele mai naturale și economice în condiții de iarnă.

