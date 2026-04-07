FBI-ul a descoperit mesajul și l-a raportat autorităților franceze prin platforma Pharos. Unitatea RAID a intervenit pentru arestarea sa, relatează publicația franceză 20Minutes.

Deși nu a fost găsită nicio armă în posesia sa, bărbatul a recunoscut că obiectivul său era să testeze „capacitățile de supraveghere ale inteligenței artificiale”. După ce a fost reținut pentru audieri, a fost eliberat, dar ulterior a fost internat într-o unitate de psihiatrie, din cauza unor tulburări mintale.

Pe plan internațional, utilizarea inteligenței artificiale în scopuri de supraveghere continuă să provoace controverse.

În SUA, compania Anthropic a refuzat să permită utilizarea tehnologiei sale de către Departamentul Apărării pentru monitorizare în masă, iar ChatGPT a confirmat că poate transmite informații autorităților doar în cazuri rare de „pericol grav și iminent”.

Un student de 19 ani de la Universitatea de Stat din Missouri, SUA, a ajuns la închisoare după ce i-a mărturisit unui chatbot că a vandalizat mai multe mașini. Anchetatorii au găsit în telefonul său un chat incriminator cu AI, la scurt timp după incident.



