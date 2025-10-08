Cazul ridică întrebări despre confidențialitatea conversațiilor cu chatboți și utilizarea lor ca probe în instanță. În Germania, accesul la astfel de date necesită mandat judecătoresc sau consimțământul suspectului.

17 mașini vandalizate

Tânărul și-a povestit faptele către ChatGPT, iar conversația a devenit ulterior o probă-cheie într-un proces penal. Incidentul s-a petrecut pe campusul universitar, unde 17 mașini au fost vandalizate în timpul nopții. Geamuri sparte, oglinzi rupte și capote îndoite au fost descoperite de poliție.

Anchetatorii au găsit la fața locului urme de pantofi care au dus la student. Camerele de supraveghere și datele de localizare ale iPhone-ului său au confirmat prezența lui în zonă la momentul faptei.

Proba decisivă a fost însă descoperită chiar în telefonul tânărului: o conversație cu ChatGPT, purtată la scurt timp după vandalism.

Întrebările incriminatoare

În dialogul cu chatbotul, studentul a pus întrebări precum „Cât de rău am dat-o în bară?” și „O să ajung la închisoare?”. Ulterior, el a scris: „Ce s-ar întâmpla dacă aș fi distrus complet mai multe mașini?”.

În cele din urmă, tânărul a devenit agresiv și a mărturisit: „Am distrus toate aceste mașini de rahat inutile!”.

Anchetatorii au considerat aceste mesaje drept o mărturisire clară a vinovăției. Studentul a fost arestat și acuzat de distrugere gravă.

În prezent, el se află în închisoarea din Greene County, cu o cauțiune stabilită la 7.500 de dolari (aproximativ 6.400 de euro).

Aspectele legale

În SUA, anchetatorii au putut analiza conversația doar pentru că suspectul și-a dat acordul pentru percheziționarea iPhone-ului său.

În Germania, situația ar fi similară: fără consimțământ, un telefon poate fi percheziționat doar cu mandat judecătoresc sau în caz de urgență. În plus, privilegiul împotriva autoincriminării protejează persoanele de a fi obligate să-și dezvăluie PIN-urile sau parolele.

Cu toate acestea, Curtea Regională Superioară din Bremen a decis recent că autoritățile pot debloca forțat un smartphone securizat biometric, considerând că această măsură este justificată pentru obținerea de probe.





