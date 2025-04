Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Stabilirea datei la care celebrăm Învierea Domnului urmează un tipar astronomic bine definit: aceasta este sărbătorită în duminica de după prima lună plină ce urmează echinocțiului de primăvară, care are loc, de regulă, pe 20 sau 21 martie. Practic, se aplică un algoritm bazat pe sincronizarea ciclurilor lunare și solare, cunoscut sub numele de ciclul pascal, care are o durată de 19 ani. Conform acestei reguli, Paștele poate fi celebrat într-un interval ce variază între 22 martie și 25 aprilie, cu unele excepții.

În 2025, Paştele este sărbătorit pe 20 aprilie

Motivul pentru care data nu este fixă în fiecare an ține de diferențele de calendar utilizate de cele două mari ramuri ale creștinismului. Biserica Ortodoxă urmează calendarul iulian (pe stil vechi), în timp ce Biserica Catolică se ghidează după calendarul gregorian (pe stil nou). Ambele se bazează pe hotărârea istorică stabilită la Primul Conciliu de la Niceea, desfășurat în anul 325 d.Hr., unde s-a stabilit că Paștele va fi celebrat după echinocțiul de primăvară, relatează CreștinOrtodox.ro. Această diferență de calcul explică de ce, în majoritatea anilor, Paștele Ortodox și cel Catolic sunt sărbătorite în zile distincte.

Când va avea loc Paștele în 2025

Anul 2025 aduce o situație specială pentru lumea creștină, deoarece atât credincioșii ortodocși, cât și cei catolici vor prăznui Paștele în aceeași zi, și anume 20 aprilie. În aceste condiții, aproape toţi angajaţii din România se vor putea bucura în aceeaşi perioadă de o vacanţă de Paşte. Mai exact, este vorba despre o minivacanță de patru zile, datorită faptului că atât ziua de 18 aprilie, când este Vinerea Mare, cât și ziua de 21 aprilie, care este a doua zi de Paște, sunt declarate zile nelucrătoare prin lege. Pentru angajații care vor fi nevoiți să lucreze în acest interval există posibilitatea de a primi o plată suplimentară sau o compensare a timpului lucrat prin zile libere acordate ulterior. Iată când vor avea loc Paștele ortodox și cel catolic în următorii cinci ani:

2026: 12 aprilie (ortodox) / 5 aprilie (catolic)

2027: 2 mai / 28 martie

2028: 16 aprilie / 16 aprilie

2029: 8 aprilie / 1 aprilie

2030: 28 aprilie / 21 aprilie

Când începe vacanța de Paște 2025 şi cât va dura

În ceea ce privește durata cursurilor anului școlar 2024-2025, elevii din ciclul primar și gimnazial (clasele I-VIII) vor avea în total 35 de săptămâni de cursuri, iar anul școlar în cazul lor se va încheia pe 13 iunie 2025. Pentru liceenii din clasa a XII-a, precum și pentru elevii din clasele terminale din învățământul seral sau cu frecvență redusă, anul școlar se va încheia mai devreme, pe 6 iunie, la capătul a 34 de săptămâni de cursuri. Elevii înscriși în liceele cu profil tehnologic (exceptând clasele terminale) și cei din învățământul profesional vor merge la școală până pe 27 iunie 2025, ceea ce înseamnă 37 de săptămâni de studiu. În cazul învățământului postliceal, structura anului este stabilită prin planurile-cadru specifice fiecărei specializări. Elevii vor beneficia de o vacanță estivală de aproximativ 11 săptămâni, astfel că următorul an școlar, 2025-2026, va începe luni, 8 septembrie 2025. În acest fel se va continua ritmul flexibil al actualului sistem educațional, adaptat nevoilor elevilor și profesorilor, dar și sezonului turistic.

După vacanța de iarnă din februarie, elevii din România vor avea parte de o nouă minivacanță la finalul celui de-al patrulea modul din structura anului școlar 2024-2025. Este vorba despre vacanța de Paște, cunoscută și sub denumirea de vacanța de primăvară, care are o durată de zece zile (față de două săptămâni în 2024), atât pentru profesori, cât și pentru elevi.

Aceasta este cea de-a patra din actualul an școlar și este programată să înceapă în data de 18 aprilie, adică în Vinerea Marea, și se va încheia în ziua de duminică, 27 aprilie. Începând de luni, 28 aprilie, va debuta al cincilea și ultimul modul al anului școlar în curs, care se va încheia vineri, pe 20 iunie. Vacanța de Paște va fi ultima pauză școlară înainte de cea de vară, care va începe pe 21 iunie și se va întinde până pe data de 7 septembrie, conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației și Cercetării.

Elevii au zece zile de vacanţă cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, în 2025

Perioada de final a anului școlar este foarte importantă pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, care vor susține în luna iunie examenele de Evaluare Națională și, respectiv Bacalaureat. Pentru anul viitor, conform calendarului școlar propus spre consultare publică de către oficialii Ministerului Educației și Cercetării, vacanța de Paște este prevăzută să aibă loc la începutul lunii aprilie, după cum am aflat de pe site-ul Edupedu.ro.

Încă o minivacanță pentru români în 2025

În România, zilele de sărbătoare legală sunt zile declarate libere și în care, cu excepţia anumitor instituții, nu se lucrează, fiind acordate de către angajator, potrivit legii, tuturor salariaţilor. Majoritatea zilelor libere legale sunt de obicei legate de evenimente importante din calendarul religios, precum Crăciunul, Paștele sau Adormirea Maicii Domnului, sau evenimente importante pentru țară, așa cum este Ziua Națională. Dincolo de semnificația lor tradițională, aceste zile libere au un rol important în menținerea unui echilibru sănătos între responsabilitățile profesionale și viața personală. În același timp, zilele libere legale creează contexte perfecte pentru odihnă, relaxare și petrecerea timpului de calitate alături de persoanele dragi. În plus, pot reprezenta momente excelente pentru a redescoperi diverse hobby-uri sau pasiuni pe care le-am neglijat din cauza timpului liber care devine tot mai scurt.

În acest an, românii vor avea 17 zile libere prin Codul Muncii. Profesorii și educatorii vor avea trei zile nelucrătoare în plus, și anume 22 aprilie – a treia zi de Paște, 5 iunie – Ziua Învățătorului și 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației. Românii se vor bucura de o zi liberă în plus în minivacanța de 1 mai după ce Guvernul a decis ca ziua de vineri, 2 mai, să fie liberă pentru angajații din sectorul public, potrivit HG nr. 2/2025. În acest fel, se va crea o punte, astfel încât bugetarii vor avea o minivacanță de patru zile, între 1 și 4 mai (de joi până duminică).

Ziua liberă va fi recuperată prin extinderea programului de lucru în instituțiile de stat, nefiind prevăzută opțiunea unor zile libere în schimb. Cu alte cuvinte, angajații din sectorul public vor fi nevoiți să muncească în plus în zilele următoare pentru a acoperi ziua liberă, fără a beneficia de compensații suplimentare. De această zi liberă nu va beneficia și personalul încadrat în unitățile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificului activității. În ultima zi a acestei minivacanțe, pe 4 mai 2025, va avea loc primul tur al alegerilor prezidențiale.

Zile libere legale în România în 2025

Iată care sunt zilele libere pe care românii le vor mai avea până la sfârșitul acestui an:

Aprilie

Zile libere:

Vineri, 18 aprilie – Vinerea Mare dinaintea Paștelui

Duminică, 20 aprilie – Paștele

Luni, 21 aprilie – A doua zi de Paște

Minivacanță:

18-21 aprilie (patru zile libere, inclusiv Vinerea Mare și Paștele)

Mai

Zile libere:

Joi, 1 mai – Ziua Muncii

Vineri, 2 mai – zi liberă suplimentară acordată de Guvern

Minivacanță:

1-4 mai (patru zile libere, inclusiv week-end-ul).

Iunie

Zile libere:

Duminică, 1 iunie – Ziua Copilului

Duminică, 8 iunie – Rusaliile

Luni, 9 iunie – A doua zi de Rusalii

Minivacanță:

7-9 iunie (trei zile libere, de sâmbătă până luni inclusiv)

Iulie

În iulie nu există nici o zi liberă legală.

August

Zile libere:

Vineri, 15 august – Adormirea Maicii Domnului

Minivacanță:

15-17 august (trei zile libere, de vineri până duminică inclusiv)

Septembrie

În septembrie nu există nici o zi liberă legală.

Octombrie

În octombrie nu există nici o zi liberă legală.

Noiembrie

Zile libere:

Duminică, 30 noiembrie – Sfântul Andrei

Decembrie

Zile libere:

Luni, 1 decembrie – Ziua Națională a României

Joi, 25 decembrie – prima zi de Crăciun

Vineri, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun

Minivacanță:

30 noiembrie – 1 decembrie (trei zile libere, de sâmbătă până luni inclusiv).

Minivacanță:

25-28 decembrie (patru zile libere, inclusiv week-end-ul).

