Cum se formează „valurile pătrate” și unde pot fi observate

Unul dintre acestea este reprezentat de așa-numitele „valuri pătrate”, un tipar acvatic neobișnuit care poate transforma o baie relaxantă într-o situație critică în doar câteva secunde. Deși la suprafață par o simplă curiozitate a naturii, specialiștii avertizează că acestea sunt extrem de periculoase pentru oricine se află în apă.

Cunoscute în limbajul de specialitate și sub denumirea de „valuri încrucișate” (cross seas sau cross waves), aceste abateri geometrice apar în condiții meteorologice specifice. Fenomenul se formează atunci când două sisteme climatice diferite sau două fronturi de furtună se ciocnesc, determinând valurile să se lovească direct unele de altele în timp ce înaintează din direcții opuse sau oblice. Această coliziune generează un efect vizual spectaculos de grilă sau de tablă de șah pe suprafața apei.

Deși oferă cadre estetice deosebite, puterea lor distructivă este uriașă. Aceste structuri acvatice se pot manifesta atât în imediata apropiere a liniei țărmului, cât și departe, în largul mării. Conform datelor monitorizate de Agenția Spațială Europeană (ESA), violența acestui fenomen a fost responsabilă de-a lungul timpului inclusiv de provocarea unor naufragii majore.

Printre cele mai faimoase zone de pe glob unde „valurile pătrate” își fac apariția se numără:

La Rochelle (Franța): Locul unde fenomenul este atât de clar încât grila de pătrate poate fi observată și fotografiată de la înălțime, direct de pe platforma farului de pe Île de Ré;

Locul unde fenomenul este atât de clar încât grila de pătrate poate fi observată și fotografiată de la înălțime, direct de pe platforma farului de pe Île de Ré; Marea Egee (Turcia): Regiune unde tiparul geometric a fost raportat și filmat în mod repetat de către navigatori;

Regiune unde tiparul geometric a fost raportat și filmat în mod repetat de către navigatori; Lisabona (Portugalia) și arhipelagul Hawaii: Zone de coastă oceanice recunoscute pentru frecvența cu care se pot forma aceste valuri încrucișate.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

De ce sunt extrem de periculoase „valurile pătrate”

Principala capcană a valurilor pătrate constă în aspectul lor înșelător. Privite de pe plajă sau de pe faleză, ele pot părea simple unde decorative, frumoase și lipsite de o forță de impact majoră. În realitate însă, dinamica lor subterană este mult mai agresivă decât lasă să se vadă la suprafață.

Biologii și salvamarii explică faptul că aceste valuri acționează într-un mod similar cu curenții rip (curenții de retur), generând forțe de tracțiune opuse care fac ca ieșirea la mal să fie o misiune aproape imposibilă pentru înotători. Rețeaua de apă tinde să prindă corpul uman într-un vortex dinamic din care eliberarea necesită un efort fizic uriaș.

„Am fost învățați întotdeauna să fim cu ochii în patru și să urmărim apariția «pătratelor» în apă. Această grilă te poate trage înainte și înapoi pe o distanță de sute de picioare, provocând curenți atât de haotici încât devine extrem de greu să îți păstrezi calmul pentru a pluti”, a mărturisit un martor pe rețelele de socializare, descriind experiența întâlnirii cu acest fenomen.

#waves #ship ♬ original sound - kivxr @alternative_realit "Square" waves An unusual sight when a checkerboard pattern appears in the sea. This phenomenon is called cross-waves and occurs where water flows of different weather systems collide with each other at right angles. This natural phenomenon is not only beautiful, but also extremely dangerous, because it has caused many shipwrecks #ocean

„Valurile pătrate” se întâmplă și în Marea Neagră

„Valurile pătrate” se pot forma și în Marea Neagră, dar mai rar, deși e un fenomen mult mai mediatizat pe coastele oceanice, cum ar fi la Île de Ré în Franța. Pentru ca acest fenomen să apară, este nevoie de intersecția unor valuri de tip swell cu perioade lungi, generate de furtuni aflate la mii de kilometri distanță, condiții specifice oceanelor deschise sau mărilor foarte mari. Marea Neagră fiind un bazin acvatic aproape complet închis, valurile de aici sunt generate aproape exclusiv de vânturile locale pe termen scurt, ceea ce nu permite dezvoltarea tiparului perfect de tablă de șah, însă în situații extrem de rare, „valurile albastre” au fost observate și pe litoralul românesc sau bulgăresc.

Ucigașul tăcut de pe plajele românești: Curenții RIP

Dacă valurile pătrate nu reprezintă o amenințare atât de mare la Constanța sau Mamaia, specialiștii avertizează că cele mai periculoase fenomene de pe litoralul românesc sunt, fără îndoială, curenții RIP. Aceștia sunt responsabili de marea majoritate a cazurilor de înec din fiecare vară.

Studiile realizate de geografii de la Universitatea din București au scos la iveală date îngrijorătoare despre starea plajelor noastre:

74% din cei 40 de kilometri de plajă studiați de pe litoralul românesc sunt afectați de curenții rip;

Aceste culoare înguste de apă curg perpendicular pe plajă, dinspre mal spre larg, având o lățime cuprinsă între 10 și 70 de metri;

Viteza apei într-un curent rip poate ajunge la 3 metri pe secundă, în condițiile în care un înotător olimpic abia atinge o viteză de 2-3 metri pe secundă. Din acest motiv, este fizic imposibil să înoți împotriva lui.

Zonele cele mai periculoase: Mamaia, Eforie Nord, Costinești, 2 Mai, Jupiter și Venus.

Indiferent dacă vorbim de oceanele cu valuri pătrate sau de curenții rip din Marea Neagră, respectarea steagului roșu arborat de salvamari rămâne singura garanție pentru o vacanță în siguranță.

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