Ionel Bogdan: „Președintele Nicușor Dan trebuie să analizeze aceste opțiuni, în interesul României”

„PNL propune un Acord pentru România bazat pe prioritățile urgente ale țării: implementarea PNRR, atragerea fondurilor europene, reformele necesare, stabilitatea economică și continuarea investițiilor. Acest acord trebuie să funcționeze pe baza unui principiu simplu: reciprocitatea.

PNL, USR și UDMR vor propune președintelui Nicușor Dan o variantă de prim-ministru. PSD a propus propria variantă. Președintele Nicușor Dan trebuie să analizeze aceste opțiuni, în interesul României”, a transmis Ionel Bogdan, pe Facebook.

Ionel Bogdan a precizat faptul că cei care semnează acordul, trebuie să își asume și susținerea soluției care este propusă de președinte.

„Cei care semnează Acordul pentru România trebuie să își asume și susținerea soluției propuse de președinte. Mai ales PSD, care este direct responsabil pentru criza politică. Termenii acordului trebuie să fie valabili reciproc și pentru unii și pentru ceilalți.

Dacă președintele va desemna un premier susținut de PSD, un eventual vot de învestire nu trebuie confundat cu participarea la guvernare. Sunt două lucruri fundamental diferite. PNL rămâne în opoziție față de PSD.

Nu discutăm despre persoane, ci despre obiective. Nu despre funcții, ci despre reformele și măsurile de care România are nevoie urgentă. Este momentul ca fiecare partid să își asume responsabilitatea pentru viitorul României”, a conchis Ionel Bogdan.

Dominic Fritz: „Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR”

Pe pagina sa de Facebook, Dominic Fritz a postat o fotografie de la întâlnirea cu Ilie Bolojan și Kelemen Hunor.

„De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR”, a transmis Dominic Fritz.

PSD își asumă guvernarea cu Sorin Grindeanu premier

Cine credeți că va fi desemnat prim-ministru al României? ✓ Alexandru Nazare 24% (519 voturi) ✓ Sorin Grindeanu 71% (1.566 voturi) ✓ Dan Motreanu 5% (121 voturi)

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Pe 23 iunie, consultările de la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și partidele parlamentare s-au încheiat fără un premier desemnat, pe fondul lipsei unei majorități stabile în Parlament. Reamintim faptul că Guvernul Veștea nu a reușit să obțină majoritatea necesară în Parlament. Doar 212 parlamentari au fost prezenți la vot, iar 189 au votat pentru și 23 împotrivă.

Miercuri, social – democrații s-au întâlnit în ședința Biroului Politic Național pentru a vota intrarea la guvernare. PSD își va asuma guvernarea cu Sorin Grindeanu ca premier, după cum a anunțat chiar liderul formațiunii politice.

„Partidul Social-Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea răspunderea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniştri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la preşedintele României”, a anunțat liderul social-democraților, în timpul conferinței de presă de miercuri, organizată după ședința Biroului Politic Național al PSD.



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