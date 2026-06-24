Edilul solicită oficial ca viitoarea Cupă Mondială de Gimnastică Ritmică, programată în perioada 26-28 iunie la BTarena, să se desfășoare exclusiv după regulamentul valabil în momentul în care orașul și-a asumat organizarea evenimentului.

Contextul care a declanșat revolta

La jumătatea lunii mai, FIG a devenit a patra federație internațională care a ridicat restricțiile pentru Rusia, decizia având efect imediat. Schimbarea le oferă sportivilor ruși dreptul de a concura sub propriul drapel, iar în eventualitatea câștigării unui titlu, imnul Rusiei ar urma să fie intonat în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Această măsură a fost primită cu mulțumiri de către președintele Federației Ruse de Gimnastică, Oleg Belozerov, la adresa șefului FIG, Morinari Watanabe, însă a provocat un val de indignare în comunitatea clujeană.

Poziția fermă a lui Emil Boc

Aflat la Londra, la un forum mondial al primarilor dedicat acțiunilor climatice, Emil Boc (59 de ani) a transmis un mesaj video fără echivoc prin intermediul paginilor sale oficiale, garantând că simbolurile statului agresor nu vor fi afișate pe teritoriul Clujului.

„În Sala Polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Când am aprobat organizarea acestei competiții, am știut clar că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene”, a transmis Emil Boc.

Apel către Federația Română de Gimnastică și autoritățile statului

Pentru a preveni eventuale incidente sau dispute diplomatice în timpul desfășurării competiției din acest weekend, primarul a solicitat implicarea instituțiilor naționale.

Emil Boc a cerut oficial Federației Române de Gimnastică și autorităților statului român să clarifice de urgență această situație cu forul internațional înainte de startul oficial al Cupei Mondiale.

Edilul a concluzionat că este o chestiune de bun-simț și de respect față de valorile europene ca sportivii să concureze liber, dar fără a fi transformați în instrumente de propagandă politică pentru un stat agresor.

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