Lista trenurilor anulate și vârful de caniculă din capitale

Arșița fără precedent a obligat autoritățile din Marea Britanie și Franța să emită coduri roșii de caniculă, temperaturile extreme punând în pericol siguranța infrastructurii feroviare prin riscul de dilatare a șinelor.

Temperaturile prognozate pentru aceste zile sunt de-a dreptul sufocante. Londra se confruntă cu maxime de 36°C, urmând ca miercuri să atingă pragul de 37°C. În același timp, Parisul devine un adevărat cuptor, cu 37°C miercuri și o maximă absolută de 39°C prognozată pentru ziua de joi.

Din cauza acestor condiții meteorologice aspre, Eurostar a fost nevoit să reducă numărul de garnituri puse în mișcare. Iată lista exactă a curselor anulate în această perioadă:

Marți, 23 iunie & Miercuri, 24 iunie: Cursa de la ora 13:31;

Cursa de la ora 13:31; Miercuri, 24 iunie: Cursa de la ora 18:08;

Cursa de la ora 18:08; Joi, 25 iunie: Cursele de la orele 15:31 și 20:08.

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Ce poți face dacă trenul tău a fost anulat

Compania Eurostar a anunțat că a contactat direct clienții afectați de aceste anulări și a pus la dispoziție trei opțiuni clare pentru recuperarea banilor sau modificarea biletelor:

Schimb gratuit de bilet: Pasagerii își pot modifica gratuit rezervarea pentru a călători la o altă dată sau oră, în cadrul aceleiași clase de călătorie.

Pasagerii își pot modifica gratuit rezervarea pentru a călători la o altă dată sau oră, în cadrul aceleiași clase de călătorie. E-Voucher de vacanță: Se poate solicita un voucher electronic valabil timp de 12 luni, ce poate fi folosit pentru achiziții viitoare.

Se poate solicita un voucher electronic valabil timp de 12 luni, ce poate fi folosit pentru achiziții viitoare. Rambursare integrală: Călătorii pot cere banii înapoi pe bilet. Procesul de rambursare poate dura până la 28 de Zap, însă oficialii avertizează că taxele inițiale de rezervare sau de schimb valutar nu sunt incluse în sumă.

Restricții de viteză spre Belgia și activarea planului de urgență „Solstice”

Efectele caniculei se extind și pe rutele continentale vecine. La solicitarea Infrabel (operatorul rețelei de infrastructură feroviară din Belgia), începând de joi, 25 iunie, trenurile de mare viteză care circulă între Bruxelles și granița cu Franța vor rula cu viteză redusă pe timp de zi. Această măsură de siguranță va genera timpi de parcurs extinși, însă reprezentanții Eurostar dau asigurări că această restricție specifică nu va afecta direct trenurile de pe axa Londra-Paris.

„Condițiile de căldură extremă afectează infrastructura feroviară, precum și unele operațiuni Eurostar. Cu toate acestea, Eurostar continuă să opereze marea majoritate a trenurilor sale, atât pe rutele trans-Manșă, cât și pe cele continentale. Clienții afectați sunt informați în mod direct”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei într-un comunicat oficial.

Pentru a diminua disconfortul termic, operatorul a activat planul special pentru vreme toridă numit „Solstice”. În cadrul acestei inițiative, se distribuie apă îmbuteliată gratuit atât la bordul trenurilor, cât și în principalele gări de tranzit, pentru a asigura hidratarea optimă a pasagerilor.

De asemenea, compania permite tuturor clienților să își amâne călătoriile gratuit în afara perioadei de caniculă și recomandă în mod expres persoanelor vulnerabile sau în vârstă să evite deplasările pe parcursul acestor zile de foc.

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