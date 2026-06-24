Escrocii au profitat de buna-credință a victimei și au utilizat scenarii complexe, combinând apelurile telefonice cu documente oficiale falsificate transmise prin aplicații de mesagerie.

Cum a fost indusă în eroare victima

Potrivit datelor oficiale oferite de anchetatori, faptele s-au desfășurat în perioada 25 martie – 7 mai 2026. Suspecții au contactat-o telefonic pe femeie și, pentru a-i câștiga încrederea, și-au asumat calități oficiale mincinoase: s-au prezentat drept polițiști și reprezentanți ai Băncii Naționale a României (BNR).

Pentru a face întreaga poveste credibilă, escrocii au mutat conversația pe WhatsApp, unde i-au trimis victimei fotografii cu legitimații de serviciu falsificate, citații oficiale cu antetul instituțiilor statului, dar și diverse înscrisuri juridice contrafăcute.

Sub pretextul panicard că o rețea de infractori încearcă să îi spargă conturile bancare și să îi fure banii, bărbații au convins-o pe pensionară că singura modalitate de a-și salva economiile este să retragă lichiditățile și să le predea autorităților pentru o „securizare” temporară.

„Bănuiţii ar fi determinat-o pe victimă să retragă mai multe sume de bani din conturile sale bancare şi să le înmâneze unei persoane, cu pretinsul scop de a securiza aceste sume, întrucât ar fi avut loc o tentativă de fraudă asupra conturilor bancare”, arată Poliţia Capitalei.

Femeia a crezut scenariul, a mers la bancă, a retras sumele masive și le-a predat, direct de la locuința sa din București, unuia dintre membrii grupării.

Percheziții de urgență în București și Ilfov: Un suspect este căutat

După ce victima a realizat că a fost înșelată și a alertat autoritățile, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție, cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS), au pus în executare, miercuri, două mandate de percheziție domiciliară în București și în județul Ilfov.

În urma descinderilor, forțele de ordine au identificat și ridicat bunuri de interes major pentru dosar, inclusiv telefoanele mobile folosite în activitatea infracțională și suma de 19.000 de lei, a cărei proveniență nu a putut fi justificată de suspecți.

Situația juridică a suspecților: Un cetățean moldovean este dat în urmărire

Anchetatorii au identificat trei persoane implicate în acest mecanism de fraudă. Un tânăr de 29 de ani a fost identificat, audiat și reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Un alt tânăr, de 23 de ani, a fost localizat și adus la audieri, fiind cercetat în stare de libertate sau sub o altă măsură preventivă.

Cel de-al treilea suspect, un cetăţean moldovean de 38 de ani, este căutat de poliție. El ar fi preluat de la locuinţa victimei sumele de 250.000 de lei, respectiv 245.000 de lei, afirmă sursele judiciare.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și complicitate la înșelăciune.

Recomandarea autorităților: cum să vă protejați de falșii funcționari

Poliția Română reiterează faptul că nicio instituție oficială – fie că vorbim despre Poliție, unități bancare sau Banca Națională – nu solicită niciodată cetățenilor retragerea unor sume de bani din conturi pentru a fi predate fizic unor agenți sau trimise în locații „de siguranță”.

Dacă primiți apeluri suspecte sau documente prin WhatsApp care invocă anchete penale secrete sau fraude iminente asupra conturilor dumneavoastră, întrerupeți imediat comunicarea și contactați direct instituția vizată sau apelați numărul unic de urgență 112.

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